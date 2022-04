Dacia Jogger, 'coltellino svizzero' pronto all'avventura

Una station wagon che è anche SUV e un veicolo multispazio pronto all'avventura o al lavoro. E' un po' questo il riassunto dello spirito con cui Dacia ha concepito la nuova arrivata Jogger, nata con l'obiettivo dichiarato di essere una 'familiare' (con 5 o 7 posti disponibili), versatile, dall'abitabilità record, il volume di carico di una wagon e molte di quelle caratteristiche tanto care a chi cerca la guida caratteristica di uno Sport Utility Vehicle.

"Ancora una volta Dacia sta cambiando le regole - ha dichiarato Denis Le Vot, CEO di Dacia - reinventando l'auto familiare versatile e conveniente. Con 5 o 7 posti, Jogger incarna perfettamente il posizionamento e lo spirito di Dacia, grazie alla sua versatilità, allo spazio, alla modularità e ad un design attraente e robusto, Jogger è fatto per l'avventura.

Jogger è il compagno ideale per le famiglie e per tutte le attività quotidiane e il tempo libero".

Con una lunghezza di 4,55 m, un passo di 2,90 m, Dacia Jogger e l'altezza della seduta dei sedili (+ 55 mm di differenza tra la prima e la seconda fila e + 25 mm tra la seconda e la terza), Jogger punta sulla capacità di carico e sul comfort. Per la seconda e terza fila, si è lavorato per riproporre lo stesso livello di comfort dei sedili anteriori, assicurando ampio spazio per i piedi e le ginocchia. La terza fila è facilmente raggiungibile grazie al meccanismo di ribaltamento dei sedili della seconda. L'altezza a filo padiglione di 855 mm e il raggio alle ginocchia (127 mm) della terza fila si classificano tra i migliori dei veicoli a 7 posti del mercato, permettendo di accogliere due adulti confortevolmente.

Sul fronte 'modulari', Jogger è stata progettata con la filosofia di un 'coltellino svizzero', con la capacità di proporre più di 52 possibili configurazioni. Lo spazio posteriore consiste in una panchetta da tre posti ripiegabile 2/3-1/3 a livello di schienale e seduta (seconda fila) e, nella versione a 7 posti, due sedili singoli ripiegabili ed amovibili (terza fila). La massima capacità di carico è pari a 2094 litri.

Arrivata nelle concessionarie dallo scorso mese di marzo, con prezzi che partono da 14650 euro, Dacia Jogger è disponibile in tre livelli di equipaggiamento, ovvero Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. I colori previsti per la carrozzeria sono invece l'opaco Bianco Ghiaccio, il metallizzato Blu Iron, la nuova tinta di lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone e Nero Nacré.

Sul fronte motorizzazioni e in attesa che nel 2023 in gamma entri anche l'ibrido ereditato da Renault Clio E-Tense, l'offerta Jogger prevede al lancio un tre cilindri, mille turbo a benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia, oltre alla versione bi-fuel a GPL da 100 CV, con i suoi 1000 km di autonomia grazie al doppio serbatoio. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili solo con un cambio manuale.