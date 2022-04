Range Rover Sport 2023, debutto fissato per il 10 maggio

Con un video diffuso via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6VujYVOCv5I&t=8s) accompagnato da un altro dettaglio via Twitter, Jaguar Land Rover ha dato appuntamento al prossimo 10 maggio, alle 20:00 ora italiana, per il reveal globale della nuova generazione di Range Rover Sport, uno dei modelli di punta della gamma.



Come sottolinea la stampa britannica, che ha avuto modo di entrare in contatto con prototipi camuffati, l'impegno dell'azienda è quello di spostare in alto l'asticella dei contenuti e delle prestazioni (ma anche dei prezzi) per contrastare anche sul fronte della profittabilità dei modelli rivali, sostanzialmente tedeschi.

Per farlo JLR utilizzerà per la nuova Range Rover Sport la piattaforma MLA Flex su cui ha già fatto debuttare il modello Range Rover e che promette di essere molto più rigida e raffinata - anche nella dinamica su strada - soprattutto nelle versioni di fascia alta come la Range Rover Sport SVR.

In questa variante dovrebbe anche debuttare una nuova motorizzazione al posto dell'attuale V8 sovralimentato di origine Ford, sostituito dal 4.4 con identico frazionamento che verrà venduto a JLR dalla Bmw.

Si tratta dello stesso motore Twin Turbo già adottato dalla X6M che, nella versione per Range Rover Sport, dovrebbe superare i 600 Cv così da farne la Range più potente di sempre. Oltre ai modelli SVR top di gamma, la Casa britannica dovrebbe annunciare il 10 maggio un'ampia gamma di soluzioni 'su misura' rispetto alle esigenze dei clienti e parzialmente in contrasto con l'annunciata strategia 100% elettrica.

Sono previste opzioni mild hybrid diesel e benzina, con alcune varianti ibride plug-in a sei cilindri che dovrebbero offrire un'autonomia in modalità EV di circa 100 km. Anche in questo ambito - si legge sul magazine britannico Autocar che ha ricostruito il possibile aspetto della Range Rover Sport 2023 - è probabile che la collaborazione con Bmw possa concretizzarsi nelle versioni Phev.