Jeep Grand Cherokee, suv premium pronto al lancio in Italia

Il ritorno dell'iconico nome Grand Cherokee in Europa e in Italia con un modello tutto nuovo è assolutamente un passo fondamentale per Jeep e per le attività globali di Stellantis. Lo ha detto all'ANSA Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italy. Questo modello è nato nell'ormai lontano 1992, e giunge oggi alla quinta generazione con alle spalle 30 anni di successi, sintetizzabili in 7milioni di unità vendute nel mondo con le precedenti 4 versioni.

"È un numero impressionante, soprattutto se associato al segmento della vettura - ha sottolineato Grosso - ed è anche doveroso sottolineare che quello che stiamo per lanciare è un modello completamente nuovo, che si discosta in maniera netta rispetto alla precedente versione. Presenta una nuova architettura, un nuovo propulsore ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni e degli interni, realizzati con qualità artigianale e tecnologie all'avanguardia. Questo ritorno è appunto un passaggio fondamentale in quanto Jeep torna ad avere nel nostro mercato un modello che giustamente possiamo definire la nostra ammiraglia, sia in termini dimensionali, di importanza, eleganza, e direi di premiumness".

Grand Cherokee è un modello di segmento E, che "non ha nulla da invidiare ai principali concorrenti. Anzi; può offrire straordinarie dotazioni, tecnologia, sicurezza, eleganza e l'inimitabile off road capability, tipica di ogni suv Jeep".

Va ricordato che grazie alla versione 4xe è il primo Grand Cherokee ad offrire una versione ibrida plug-in, ovvero una motorizzazione benzina+elettrica, che può erogare ben 380 Cv complessivi con emissioni di CO2 nell'ordine dei 60 g/km, un livello impensabile fino a pochi anni fa.

"La sua introduzione sul mercato - ha ribadito Grosso - è ancor più importante in quanto sottolinea ancora una volta l'impegno del brand a costruire un futuro a zero emissioni, una missione denominata Zero Emission Freedom, partita ormai 2 anni fa col lancio di Renegade e Compass 4xe e proseguita recentemente con Wrangler 4xe. Una transizione, quella di Jeep, verso una mobilità sostenibile di cui oggi tutti parlano, che senza dubbio ha portato innegabili vantaggi ai nostri affezionati clienti, e ovviamente anche al nostro marchio che, ricordo, lo scorso anno è risultato essere il leader assoluto nelle vendite delle vetture elettrificate, tra elettriche pure e plug-in hybrid, e tale leadership si è riconfermata nel primo trimestre 2022".

Al nuovo Jeep Grand Cherokee spetta un compito impegnativo ma di sicuro interesse per il brand: a livello di flotte e clienti professionali si posiziona nella fascia top delle car list, e si rivolge agli executive e agli amministratori delegati. "Abbiamo aspettative molto importanti su Grand Cherokee - ha spiegato ad ANSA il country manager Jeep Italy - è un modello che attendevamo e che supporta la nostra offerta flotte nel segmento strategico dei suv di altissima gamma, con, in aggiunta, l'importantissimo fattore dell'appeal del marchio Jeep agli occhi di noleggiatori e aziende. Non solo: Jeep Grand Cherokee può vantare anche un valore residuo più alto della media". Ci sono tutte le premesse perché Grand Cherokee possa diventare un 'caso' virtuoso. Lo conferma l'operazione di pre-booking con cui Jeep ha offerto la versione Exclusive Launch Edition. "È stata un successo straordinario sia in Italia che in Europa - ha detto Grosso - Tutte le unità disponibili sono state vendute in pochissimi giorni, e abbiamo tuttora potenziali clienti che quotidianamente si recano presso le nostre concessionarie chiedendo la possibilità di poter acquistare questa particolare versione che, per sua natura, era offerta in un numero limitato di esemplari. Il prezzo di 94.000 euro era ed è assolutamente in linea con quello dei principali competitor stranieri e britannici e il fatto che le vendite si siano esaurite in pochissimi giorni ne è la riprova".

Informazioni dettagliate sui listini e sulla gamma di nuovo Grand Cherokee verranno comunicate nelle prossime settimane.

"Possiamo però anticipare - ha aggiunto Grosso - che tra gli allestimenti avremo certamente una versione Top di Gamma con caratteristiche molto simili alla Exclusive Launch Edition di cui parlavamo poco fa e che sostanzialmente offre tutto ciò che si può desiderare da una vettura di questo segmento, e anche di più. Avrà Head Up Display, schermo lato passeggero, sistema audio McIntosh da 19 altoparlanti con 950 Watt di potenza, telecamera per la visione notturna, sistema per la guida autonoma di livello 2. Avremo ovviamente anche altri allestimenti, tutti con una propria precisa identità e destinati a soddisfare tutte le diverse esigenze dei nostri clienti. E visto che stiamo parlando di Jeep, non mancherà una versione Trailhawk, già presente su tutti i nostri modelli, che porta le prestazioni 4x4 della Grand Cherokee a un livello addirittura superiore alla già leggendaria off-road capability di Jeep".