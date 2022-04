Hennessey Mammoth, maxi pick 6x6 da oltre 1.000 CV

Si chiama Mammoth, ha sei ruote motrici ed è lungo 7,19 metri il maxi pick-up da oltre 1.012 Cv messo a punto dal preparatore e allestitore statunitense Hennessey.



Proposto alla ragguardevole cifra di 449.000 dollari, il Mammoth 1000 6x6 TRX monta un motore sovralimentato della serie Hellcat in grado di erogare la ragguardevole coppia di 1.314 Nm. Deriva dal propulsore del Dodge Ram TRX, veicolo utilizzato come base per la realizzazione: il V8 yankee è stato sottoposto a una corposa cura vitaminica che ha permesso un incremento di oltre 300 Cv e 433 Nm.

Il Mammoth è l'ultimo di un a serie di pick-up 6x6 realizzati dalla Hennessey che hanno riscosso un certo successo negli Stati Uniti, come il VelociRaptor 6x6, prodotto in 20 unità, è il Goliath 6x6 Silverado, anch'esso realizzato in una ventina di esemplari. In Nord America può essere acquistato sia direttamente presso la Hennessey sia tramite la rete di concessionari Ram.