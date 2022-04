General Motors allarga famiglia del popolari pick-up Canyon

Nella prossima estate General Motors allargherà negli Stati Uniti l'offerta dei suoi pick-up GMC con una nuova generazione del popolare Canyon ulteriormente migliorata per enfatizzare le prestazioni in fuoristrada. La versione AT4X di Canyon - comunica la Casa d Detroit - diventerà così il secondo veicolo della gamma GMC, dopo il suv premium Sierra model year 2022 ad adottare l'assetto AT4X, evoluzione dell'esistente versione AT4.

La versione AT4X di Canyon aggiunge alle dotazioni di serie un kit di incremento del livello delle sospensioni da 1 pollice, una speciale protezione degli elementi degli assali e piastre protettive per il motore e la trasmissione.

Di recente, GMC ha mostrato un teaser con il Canyon AT4X di nuova generazione in cui appaiono il badge Canyon AT4X e le ruote componibili con cerchio da 17 pollici. Il debutto della versione 'off-road' AT4X avverrà nell'estate 2022, contestualmente alla presentazione della famiglia dei pick-up Canyon Model Year 2023.