Solterra, già buona la prima per l'inedita elettrica Subaru

Unica per la sua trazione integrale permanente simmetrica e unica per le motorizzazioni benzina e gasolio boxer, cioè a cilindri orizzontali contrapposti, Subaru è riuscita da uscire dalla mischia degli schemi meccanici normali anche per il suo primo modello 100%, il crossover Solterra.



Nonostante una origine condivisa con Toyota, i progettisti di Subaru non si sono fermati a rivestire una piattaforma elettrica esistente e nel definire le caratteristiche della meccanica e il design di Solterra hanno fatto in modo di riproporre - anche in chiave emissioni zero allo scarico - tutte le peculiarità che hanno fatto grandi le Subaru.

Caratteristiche aerodinamiche, funzionalità, ma anche grinta, presenza su strada e attenzione alle esigenze del cliente sono evidenti nel nuovo crossover elettrico Subaru osservandolo da qualsiasi angolazione. Lo scudo frontale esagonale è, in veste modernizzata, quello tipico delle Subaru ed è il punto di avvio di linee e superfici che arrivano fino alla coda con una apprezzabile continuità tra cofano motore, parabrezza, tetto e del portellone .

Inevitabile, anche nel caso della breve presa di contatto con il primo modello 100% elettrico delle Pleiadi, una valutazione dell'abitacolo, che non si discosta dal funzionale rigore formale e cromatico delle Subaru. Seduto al posto di guida il pilota ha davanti a se il quadro strumenti ma in una posizione più avanzata, dove finisce la plancia ed inizia il parabrezza anteriore (questo per ridurre al minimo lo spostamento dello sguardo) con un'ottima leggibilità grazie al trattamento antiriflesso della superficie del quadro strumenti da 7 pollici Tft Lcd. Proprio questo pannello racchiude le segnalazioni sulla situazione della batteria e sullo sfruttamento dell'energia, anche dal punto di vista della gestione della trazione.

Per ottimizzare gli aspetti che influiscono sulla Hmi (Human-Machine Interface) cioè sul rapporto uomo-macchina la grafica dei pulsanti - raggruppati anche per aree tematiche - è stata studiata per renderne subito comprensibile la loro funzione. Attorno alla manopola del settore campo, nella zona relativa al 'movimento', si trovano i pulsanti dell'S-Pedal (frenata rigenerativa) del Drive Mode (gestione dell'accelerazione Normal/Eco/Power) e dell'X-Mode (trazione su strade a bassa aderenza Snow/Dirty-D.Snow/Mud).

La console centrale comprende, verso l'altro, il grande schermo a colori da 12,3 pollici del sistema di infotainment, perfettamente visibile da tutti i passeggeri. La sua funzionalità è per il momento in fase di sviluppo e non prevede specifiche app dedicate all'uso dell'auto elettrica, gestibili invece via smartphone.

Nulla da eccepire, invece, sul valore (e i risultati che se ne ottengono) della scelta tecnica fatta dal team congiunto Subaru-Toyota nel progettare e mettere a punto Solterra. I due motori elettrici - che erogano complessivamente 215 Cv con una coppia di 168,5 Nm per ognuno dei motori - sono gestiti dal sistema di gestione elettronica per offrire un comportamento del tutto comparabile a quello di una Subaru AWD termica.

Nel pur limitato periodo di guida di questo primo contatto con il crossover elettrico delle Pleiadi, è stato possibile apprezzare sia la prontezza di risposta del sistema propulsivo (la coppia è immediatamente disponibile al 100%) per un'accelerazione è vigorosa e lineare, sia la possibilità di regolare la risposta del pedale dell'acceleratore su tre differenti livelli. Lo si fa con il Drive Mode, un pulsante sulla console centrale, che prevede le impostazioni Normal, Eco e Power. Solterra gestisce efficacemente anche ricarica delle batterie attraverso il pulsante S-Pedal da premere alla partenza. Come alternativa all'S-Pedal il pilota può utilizzare le palette dietro al volante durante le marcia, senza preimpostare questa funzione.

Per mantenere le proverbiali caratteristiche AWD delle Subaru, Solterra integra i sistemi X-Mode (nativo di Subaru) e Grip Control (portato in dote da Toyota) per stabilire nuovi limiti con un crossover Bev. Il Grip Control interviene, in modo analogo, e fino a 20 km/h quando non è stata selezionata la modalità X-Mode, nel momento in cui il sistema percepisce che le ruote stanno iniziando a slittare.

Altro punto a favore del nuovo crossover elettrico di Subaru è la presenza della piattaforma e-SGP che vanta una elevata rigidità torsionale (esaltata dalla presenta del contenitore del pacco batterie) e che favorisce stabilità, manovrabilità e piacere di guida, con avantreno e retrotreno si comportano in modo omogeneo favoriti dal basso centro di gravità e dalla compattezza della vettura.

Accreditata di una accelerazione 0-100 in 6,9 secondi, Solterra può raggiungere secondo i dati dichiarati da Subaru i 160 kh/h, una caratteristica che andrebbe confrontata con la velocità effettiva del traffico autostradale ma che sicuramente va in direzione di un maggiore rispetto dei limiti e di un'impiego corretto dell'energia elettrica, oggi diventata preziosa e più costosa.