Mercedes, due serie speciali per i 55 anni di Amg

In occasione del 55/o anniversario di Amg, la serie speciale Edition 55 si arricchisce di due nuovi modelli. Dopo la Edition 55 basata sulla Classe G, per la classe compatta sono ora disponibili le versioni omonime della berlina Mercedes-Amg A 35 4matic e per il crossover Cla 35 4matic, incluse le varianti coupè e shooting brake. La caratterizzazione estetica prevede il logo rivisto con richiami alla storia del brand, cerchi in lega leggera Amg da 19 pollici, il tappo del serbatoio Amg in argento cromato e l'immancabile badge in alluminio scuro Edition 55.



I modelli speciali offrono il top anche in termini di equipaggiamenti, come il pacchetto aerodinamico Amg con splitter anteriore allargato, alettone posteriore ed altri elementi tutti in nero lucido. L'interno presenta un'alternanza cromatica tra rosso e nero, come i sedili Performance Amg rivestiti in pelle bicolore. Sul volante in microfibra c'è il badge "Edition 55" in aggiunta alla cucitura nera che celebra il 55/o compleanno del marchio. I pannelli sottoporta sono illuminati dalla scritta Amg in rosso, in contrasto con i tappetini neri in velluto con cuciture a contrasto rosse e scritta Edition 55. La fornitura comprende anche un telo copriauto firmato Amg in tessuto di fibra sintetica antistrappo all'esterno. In Germania, Mercedes-Amg A35, Cla 35 e Classe G Edition 55 possono essere ordinati con un sovrapprezzo di 12.614 euro.