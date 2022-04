Mercedes EQS Suv unisce lusso, comodità e vantaggi elettrici

La Stella a Tre Punte prosegue nel viaggio verso la trasformazione elettrica della sua offerta, e lo fa questa volta con un prodotto destinato soprattutto a due dei più importanti mercati in ambito premium/luxury, quello della Cina e quello degli Stati Uniti.

EQS Suv completa con grande concretezza la gamma già composta dalla berlina di lusso EQS e dalla sedan sportiva EQE, modelli che hanno in comune la piattaforma sviluppata per le Mercedes elettriche e, soprattutto, una grande attenzione ai desideri e alle nuove necessità di una clientela giovane, interessata alla innovazione ma anche alla ricerca di soluzioni in linea con i mutati stili di vita e la 'connettività' che caratterizza ormai quasi tutti i momenti della giornata.

Senza portare elementi esageratemente rivoluzionari a livello estetico (come era invece accaduto con alcuni concept mostrati da Mercedes negli scorsi anni) EQS Suv è una vettura 'pronta all'uso' e pronta a incontrare grande successo, così come lo hanno fatto - nell'ambito dei motori tradizionali ICE - le 'progenitrici' Classe S, Classe G e vari grandi suv di lusso della Stella a Tre Punte.

Grazie alla condivisione con la berlina EQS della versione passo lungo (3.210 millimetri) della piattaforma elettrica, EQS Suv che è più alto di 20 centimetri abbondanti rispetto alla 'ammiraglia, sposta decisamente in alto l'asticella della qualità della vita a bordo.

Le generose misure e i vantaggi del 'purpose design', creato appositamente per la piattaforma elettrica, vanno infatti a beneficio delle dimensioni interne con la seconda fila di sedili che dispone della regolazione elettrica longitudinale di serie.

A richiesta sono disponibili una terza fila con due sedili singoli aggiuntivi e un ampio equipaggiamento per il confort di tutti i passeggeri.

A seconda delle versioni, EQS Suv dispone di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore con potenza di 355 Cv o della trazione integrale 4Matic con un secondo eATS sull'anteriore, per una potenza complessiva di 536 Cv.

Nelle varianti 4Matic, la funzione Torque Shift provvede a ripartire le coppie motrici in modo variabile e intelligente tra il motore elettrico posteriore e quello anteriore, sfruttando così il gruppo eATS di volta in volta più conveniente.

I motori elettrici sull'asse anteriore e posteriore sono di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM). Tra i vantaggi di questa tipologia costruttiva figurano gli alti livelli di densità di potenza, di rendimento e di costanza delle prestazioni.

Con EQS Suv Mercedes compie un grande passo avanti verso la mobilità a zero emissioni e si avvicina ancora di più agli obiettivi di 'Ambition 2039', anche perché questo modello sarà interamente prodotto con un bilancio di CO2 neutrale.

Per il nuovo EQS Suv Mercedes ha scelto le sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione adattiva ADS+ di serie.

L'assetto può essere sollevato di diversi centimetri. Inoltre le versioni 4Matic di EQS suv propongono - oltre ai programmi Eco, Comfort, Sport e Individual, raggruppate nel Dynamic Select - anche un programma Offroad per la guida fuoristrada. Di serie comprende anche l'asse posteriore sterzante con angolo fino a 4,5 gradi, che garantisce più maneggevolezza in città e agilità nei percorsi extraurbani. A richiesta è disponibile una versione con angolo di sterzata fino a 10 gradi, attivabile anche con un aggiornamento OTA.

L'abitacolo riprende le soluzioni - funzionali e lussuose al tempo stesso - già viste in EQS e EQE - con alcune novità destinate ad un modo di utenti ancora più dinamici. Il nuovo modello propone ad esempio la navigazione con Electric Intelligence, che predispone il percorso più comodo e veloce, pause di ricarica incluse, sulla base di numerosi fattori, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida.

Essa comprende, ad esempio, una visualizzazione nel sistema di Infotainment MBUX che indica se il livello di carica della batteria è sufficiente per tornare al punto di partenza senza ricaricare. Il sistema calcola anche i costi di ricarica stimati per ogni sosta . A seconda dell'equipaggiamento e della sua configurazione EQS Suv raggiungere fino a 660 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Negli interni spicca l'MBUX Hyperscreen (fornito a richiesta) un grande display arcuato che copre quasi l'intera superficie tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor che, essendo disposti sotto un vetro di copertura comune, sono percepiti come uno schermo unico. Il display OLED da 12,3 pollici costituisce l'area di visualizzazione e comando dedicata al passeggero anteriore. Al passeggero anteriore è consentito fruire di contenuti dinamici anche durante la marcia ma EQS Suv si serve di una logica di blocco intelligente basata su telecamera: Se viene rilevato che il conducente sta guardando il display del passeggero, il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici.