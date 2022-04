Ferrari 296 GTS, il nuovo V6 ibrido all'esordio su una Spider

È stata presentata oggi la Ferrari 296 GTS, evoluzione a cielo aperto della berlinetta 296 GTB svelata nei mesi scorsi.

Se dal punto di vista meccanico le due vetture sono pressoché identiche, quello che cambia in maniera sostanziale sono la carrozzeria e i pesi, con inevitabile ricaduta sulla dinamica di guida.

La Ferrari 296 GTB, infatti, è dotata di un tetto retrattile rigido che garantisce grande comfort di bordo. Quando è scoperta, la vettura ha linee sportive e filanti, mentre a tetto chiuso la silhouette resta molto fedele a quella della 296 GTB.

La soluzione, dal peso contenuto, impiega 14 secondi ad abbassarsi o alzarsi, anche in movimento fino a 45 km/h. Essendo stata posta la linea di separazione fra corpo vettura e RHT sopra il montante B, il tetto ripiegabile si suddivide in due parti alloggiate sopra la parte anteriore del motore, salvaguardando le caratteristiche di dissipazione di calore e l'equilibrio di design.



Anche la spider 296 GTS, come la berlinetta 296 GTB, è disponibile in allestimento Assetto Fiorano per chi desidera incrementarne ulteriormente le prestazioni, specialmente in pista, grazie a contenuti di riduzione di peso e modifiche aerodinamiche.

Il motopropulsore accomuna le due vetture: è composto, per la prima volta su una spider stradale, da un V6 turbo a 120° da 663 cv accoppiato a un motore elettrico in grado di erogare ulteriori 167 cv per un totale di 830 cv complessivi. Il sistema elettrico plug-in garantisce un'elevatissima fruibilità, l'azzeramento della risposta al pedale e 25 km di autonomia full-electric. Il V6 Ferrari stabilisce il record assoluto per una vettura di serie in termini di potenza specifica: ben 221 cv/l.

La 296 GTS irrompe nel segmento delle berlinette sport con scelte aerodinamiche radicali e la discontinuità è evidenziata anche dal rovesciamento di un paradigma dell'aerodinamica attiva Ferrari consolidato sin dalla 458 Speciale. Sulla 296 GTS l'impiego di un dispositivo attivo non è infatti volto alla gestione della resistenza all'avanzamento, bensì alla generazione di carico aggiuntivo. Lo spoiler attivo del paraurti posteriore della 296 GTS, ispirato alla LaFerrari, genera al bisogno un elevato carico posteriore, pari a un massimo di 360 kg a 250 km/h in configurazione High Downforce e allestimento Assetto Fiorano.

Lo sviluppo aerodinamico del posteriore della 296 GTS si è incentrato sulla gestione della scia dietro il lunotto, ottimizzata per essere funzionale anche con i vincoli imposti dall'installazione del tetto rigido retrattile. Il sistema costituito dal profilo alare sul tetto e le gobbe laterali garantisce la stessa efficienza aerodinamica e termica della 296 GTB. Sulla 296 GTS la particolare conformazione del tonneau cover consente di generare un effetto di carenatura che riproduce il comportamento aerodinamico della 296 GTB. Grazie a questo lavoro di ottimizzazione, lo spoiler mobile della 296 GTS è in grado di assicurare lo stesso livello di downforce della 296 GTB. Gli sviluppi all'anteriore hanno comportato l'esigenza di controbilanciarne gli effetti al posteriore in configurazione LD, ovvero quando il carico aerodinamico non beneficia dei 100 kg in più. A tal proposito sono state sfruttate le opportunità create dalla nuova linea di scarico, che concentra nella parte alta del vano motore gran parte delle fonti di calore. Ciò ha permesso di ottimizzare le aperture necessarie alla ventilazione dei componenti sottocofano recuperando ampie superfici per la generazione di carico aerodinamico, specialmente sotto il motore, ed evitando perdite di efficienza del flusso al sottoscocca.

Per garantire, infine, un adeguato livello di comfort sono state sviluppate soluzioni che mirano a contrastare l'innesco delle turbolenze interne al cockpit e a gestire i ricircoli d'aria attorno ai due occupanti.