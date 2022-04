Audi Urbansphere, mobilità top per megacity di fine decennio

Non poteva che arrivare dalla Cina (dove avrebbe dovuto essere la protagonista del Salone di Beijing annullato per Covid) la concept Audi Urbansphere, terza delle tre show car della serie 'sphere', dedicata in questo caso ad un'avanguardistica interpretazione della mobilità nelle megacity di fine decennio.

Presentata con un evento in streaming dalla Cina e progettata in stretta collaborazione dai due Design Centre Audi di Pechino e di Ingolstadt, Urbansphere è ancora lontana dal poter diventare - con poche modifiche - un modello di produzione (non fosse altro perché richiede la guida autonoma di livello 4).

Nella presentazione si è parlato di un 'dopo il 2025'.

Ma indica chiaramente la strada che il settore premium/luxury prenderà quando, guidato da gusti ed esigenze del pubblico sempre più vicini al concetto di abitazione o ufficio su ruote, il mercato metterà a disposizione questa nuova tipologia di veicoli, esattamente a metà strada fra salotto, lounge dove riposare, cinema, sala per videoconferenze e 'stanza' per la musica e quella che un' auto tradizionale.

Fortemente Ispirata alle esigenze delle megacity cinesi, dove lo spazio personale è una risorsa limitata, Urbansphere è stata ideata proprio con il contributo dei potenziali acquirenti e garantisce l'abitabilità più generosa di sempre tra le show car dei Quattro Anelli.

La guida autonoma di Livello 4 e l'ecosistema digitale di bordo permettono ai passeggeri di vivere esperienze d'entertainment senza precedenti. Alla sterzata integrale e alla gestione attiva predittiva dell'assetto si accompagnano alla tranquillità di un'autonomia elettrica superiore a 750 chilometri WLTP.

Basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric) che è stata sviluppata in collaborazione con Porsche Audi Urbansphere si avvale di un modulo batteria da 120 kWh. La trazione integrale Quattro, icona tecnica del brand, è basata sulla presenza di due motori elettrici con una potenza complessiva di 401 Cv e mentre un coppia massima di 690 Nm- Urbansphere, caratterizzata da dimensioni generose (è lunga 5,51 metri, larga 2,01 metri e alta 1,78 metri) si presenta come una lounge chiamata a divenire un terzo spazio abitativo durante le ore trascorse nel traffico, il tutto abbinando la raffinatezza delle finiture a soluzioni high-tech: grazie alla guida autonoma di livello 4, l'abitacolo si presenta privo di volante, pedaliera e display. L'auto evolve in quello che Audi definisce un 'experience device' assistito da un completo ecosistema digitale e grazie ad un passo di ben 3,40 metri favorisce l'abitabilità e non ha eguali tra i competitor.

L'abitacolo non è assoggettato alla necessità di stipare il maggior numero possibile di sedili, vani portaoggetti ed elementi funzionali in un volume limitato, ma è orientato all'esigenza dei 4 occupanti di avere a disposizione uno spazio straordinariamente ampio.

È inoltre possibile condividere il viaggio tramite i social media, utilizzando immagini in tempo reale dell'abitacolo e dell'ambiente circostante, oppure svolgere attività quotidiane indipendenti dalla guida. Il tutto lasciando fare ad Audi Urbansphere - in totale autogestione - il compito di raggiungere la destinazione desiderata, trovare autonomamente il parcheggio e attivare la ricarica.

Prima automobile dotata di 'red carpet' - creato a terra dalla proiezione di Led rossi che guidavo verso l'abitacolo - Audi Urbansphere ha porte che si aprono a libro per esaltare l'ampiezza dell'abitacolo. Sono previste quattro sedute singole disposte su due file con quelle posteriori di dimensioni eccezionalmente generose e molteplici possibilità di regolazione. Reclinando gli schienali sino a 60 gradi si ottiene una posizione di perfetto riposo, accentuata dall'estensione dei supporti per le gambe.

Durante una conversazione, un passeggero può rivolgersi agevolmente al proprio interlocutore ruotando il sedile. Chi invece desidera la massima privacy, può isolare la zona del capo mediante lo schermo retrostante il poggiatesta. La fruizione condivisa e la gestione dell'infotainment sono affidate a un display Oled trasparente di grandi dimensioni, che scende verticalmente dal padiglione tra le file dei sedili. Grazie a tale schermo, denominato 'cinema screen' i passeggeri della fila posteriore possono partecipare a una videoconferenza o guardare un film, con la sensazione di essere realmente di fronte all'interlocutore. La console posteriore regolabile su diverse altezze integra un mini bar, mentre i display interattivi sullo schienale delle poltrone anteriori rendono disponibili funzioni digitali inedite, come Il rilevamento dello stress attraverso la scansione del viso.