Range Rover, famiglia si allarga con Velar Edition

Si allarga la famiglia di Range Rover Velar che punta ad eleganza e benessere a bordo. La Range Rover Velar Edition, che si aggiunge alla gamma Range Rover, è basata sulla R-Dynamic SE ed è ora disponibile con l'intera gamma di colori della Velar. A caratterizzarla è il tetto nero a contrasto, il Black Pack e cerchi Gloss Black da 20". Di serie anche il tetto panoramico scorrevole e i vetri oscurati.

La Velar, all'interno della gamma Range Rover, si posiziona tra la Evoque e la Sport. Sul fronte delle motorizzazioni, la versione con motorizzazione 4 cilindri PHEV P400e da 2.0 litri ha una potenza combinata di 404 CV (con 640 Nm di coppia), ottenuti grazie all'unione del motore benzina da 300 CV e di quello elettrico. L'accelerazione 0-100 km/h è di 5,4 secondi mentre la batteria agli ioni di litio da 17,1 kWh, montata sotto il pianale del bagagliaio, può essere ricaricata all'80% in 30 minuti.

A disposizione della Velar c'è anche una famiglia di 6 cilindri in linea Ingenium da 3 litri. La più recente generazione di motori diesel è disponibile invece con tecnologia MHEV a 48 Volt mentre il sei cilindri in linea progettato internamente è disponibile nella sola variante D300 (diesel 300 CV), 4x4, con Adaptive Dynamics di serie per un comfort Range Rover. La D300 eroga 650 Nm di coppia e accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

È poi disponibile anche un propulsore D200 4 cilindri diesel MHEV che usa un alternatore/starter/inverter integrato a cinghia e che invia l'energia di recupero alla batteria da 48 V agli ioni di litio situata sotto il bagagliaio. L'energia immagazzinata viene poi riutilizzata per assistere il motore in accelerazione e per rendere più raffinato e reattivo il sistema stop/start.

Una nuova esperienza è quella proposta per la 'vita' a bordo di Velar, con il debutto del sistema Active Road Noise Cancellation (riduzione dei rumori di fondo indesiderati) che rende l'abitacolo più silenzioso e si accompagna alla funzione Cabin Air Purification Plus che ottimizza la qualità dell'aria.

L'Active Road Noise Cancellation (che funziona come le cuffie hi-fi di alta gamma con cancellazione del rumore) monitora le vibrazioni trasmesse dalla strada e genera un'onda sonora in controfase che le rende inavvertibili agli occupanti. Sulla Range Rover Velar Edition debutta anche il sistema Cabin Air Purification Plus che migliora la qualità dell'aria nell'abitacolo.