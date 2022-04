Genesis X Speedium Coupé, anticipa futuri modelli elettrici

Riflettori puntati in occasione del New York Auto Show (NYIAS) sulla Genesis X Speedium Coupé, la proposta del brand luxury del Gruppo Hyundai che - riprendendo i concetti già espressi nel 2021 con la Concept X - vuole rappresentare il 'manifesto' dell'azienda per quelli che saranno i modelli elettrici 'alto di gamma' dell'immediato futuro.



Luc Donckerwolke, chief creative officer di Genesis che ha guidato il design di questa elegante coupé, ha confermato un ulteriore sviluppo nella filosofia stilistiica, definita Athletic Elegance, del marchio.

Mostrata fuori dalla sede del Salone - nella Genesis House di New York, uno spazio culturale nel Meatpacking District di Manhattan - questa auto, dai tratti molto europei e sicuramente attraente e personale prende il nome dall'Inje Speedium, un autodromo nella zona di Seoul, in Corea del Sud.

"Questa auto apre le porte aperte del viaggio di Genesis verso il design futuro di modelli elettrici - ha affermato Donckerwolke, che è stato già responsabile dello stile di Lamborghini e che ha lavorato anche in Skoda, Audi, Seat e Bentley - e non è solo una coupé da esposizione, ma è uno sguardo ai nostri processi di progettazione mentre esploriamo le idee per la prossima generazione di auto elettriche, ed in cui sia ben incorporato il DNA di Genesis".

L'azienda sud coreana non ha divulgato altri dettagli su questo concept tranne per ribadire che utilizza un sistema propulsivo completamente elettrico. Genesis in precedenza aveva indicato che la sua prima auto 100% a batteria verrà lanciata ben prima della metà del decennio, e proprio dall'evento in concomitanza con il NYIAS si è avuta la conferma che il suv G60 EV arriverà nelle concessionarie Usa entro la fine di quest'anno.

Al lancio sono previste due versioni: una 'base' a trazione posteriore (318 Cv) e una performance a quattro ruote motrici (435 Cv) entrambe basate sulla piattaforma E-GMP del Gruppo, la stessa di Hyundai Ioniq 5 e della Kia EV6.