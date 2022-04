DEUS Vayanne, concept a due posti tra stile e tecnologia

Si chiama Vayanne e il suo nome è un omaggio alla città di Vienna, il concept a due posti firmato DEUS. Il prototipo abbina visione austriaca, esperienza italiana e tecnologia avanzata di elettrificazione britannica ed è una sorta di manifesto del linguaggio stilistico di DEUS, con simmetrie e simboli dell'infinito caratterizzanti esterno ed interno vettura, uniti ad una tecnologia all'avanguardia.

"In DEUS - ha affermato Adrian-Filip Butuca, Responsabile del Design in DEUS - il design non riguarda solo l'aspetto ma è un concetto integrato che riflette il credo principale del marchio, ovvero fondere aspetti classici di design senza tempo e funzionalità con tecnologia all'avanguardia nel segmento dei veicoli elettrici".

Con un'altezza da terra di 12 cm (4,7 pollici) e uno spazio di stivaggio utilizzabile, l'auto è stata concepita per essere un misto di praticità e prestazioni, all'insegna della versatilità.

"Siamo lieti di far parte del progetto Deus - ha affermato Dyrr Ardash, Responsabile di Partnership Strategiche in Williams Advanced Engineering - come partner di tecnologie di elettrificazione. Sulla base del rapporto eccellente e altamente collaborativo che abbiamo con Italdesign, sono fiducioso che offriremo una nuova proposta entusiasmante ed innovativa per il settore dei veicoli elettrici di lusso".

Il concept DEUS Vayanne è stato messo a punto e assemblato nello stabilimento Italdesign di Moncalieri, così come lo sarà l'esclusiva serie di 99 unità, con allestimenti standard e le opzioni disponibili, per avviare l'industrializzazione a partire dalla fine del 2022, con prima data di consegna prevista per il 2025.

"Siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto con la Vayanne - ha affermato Marco Volpengo, Head of Automotive Business Development Europe per Italdesign - in questa prima fase della nostra collaborazione con DEUS. Grazie alla nostra particolare esperienza nello sviluppo e nella produzione di veicoli in piccola serie, siamo in grado di offrire supporto tecnico e competenza nel settore. Siamo inoltre entusiasti di poter applicare ed integrare le tecnologie innovative fornite dal nostro partner Williams Advanced Engineering".