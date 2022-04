Bmw X7, seconda generazione suv bavarese ancora più 'super'

Grazie al suo super-suv X7, che fin dal lancio nel 2018 è stato caratterizzato da una inimitabile combinazione di esclusività, eccellenza dinamica e confortevole spaziosità, Bmw ha rapidamente conquistato una posizione di successo nel segmento luxury.



Ora, con l'arrivo della seconda generazione - programmato per il prossimo agosto - il più grande Sports Activity Vehicle (Sav) del brand bavarese guadagna in carattere ed eleganza, aggiungendo contenuti e tecnologie che rafforzano la sua leadership.

Bmw X7 porta su mercato una gamma ulteriormente ampliata di equipaggiamenti, molti nuovi e perfezionati sistemi di assistenza e la più recente tecnologia ibrida 48v per le tre motorizzazioni previste.

Le importanti modifiche al design accentuano soprattutto l'esclusività di X7, che è il modello più grande delle famiglie X, cioè quella dei sav di Bmw. Il frontale di nuova struttura riprende gli elementi distintivi del design Bmw, come i doppi fari e il doppio rene ma con una nuova interpretazione che sottolineano la posizione 'alta' dell'auto e ne rafforzano la presenza su strada.

Di serie nella variante X7 M60i xDrive top di gamma, e a richiesta nelle altre, frontalmente è presente il doppio rene Bmw 'Iconic Glow', mentre nella parte posteriore lo stile progressivo dei corpi illuminanti sottili viene enfatizzato da una scultura interna tridimensionale. L'elegante barra cromata che collega i gruppi ottici posteriori della nuova BMW X7 è racchiusa in una pregiata copertura in vetro.

Previsto anche un pacchetto M Sport di nuova concezione, disponibile a richiesta, che mette in risalto ancora di più le caratteristiche di guida dinamiche del sav X7 come i cerchi in lega leggera da 21 pollici. Da notare che la generosa spaziosità a bordo può essere sfruttata anche su tre file per un totale di 7 posti. Nei mercati europei, i rivestimenti in pelle Bmw Individual Merino sono di serie.

Spicca nell'abitacolo una plancia di nuova concezione, con sottili bocchette per l'aria e una barra luminosa ambiente inclusa nella sua parte inferiore. Su tutto l'elemento più innovativo è il Bmw Curved Display che adegua le dotazioni alla digitalizzazione sempre più estesa.

La gamma di motori - tutti con elettrificazione Mhev a 48 Volt - è guidata da un nuovo V8 a benzina 4,4 litri per la versione X7 M60i xDrive al top della gamma. Dotato di tecnologia M TwinPower Turbo e di collettore di scarico cross-bank eroga 530 Cv con una coppia massima di 750 Nm.

Nella X7 xDrive40i debutta invece un motore 6 cilindri in linea di ultima generazione che vanta una vasta gamma di innovazioni - processo di combustione, scambio gas, controllo valvole, iniezione e sistema di accensione - che migliorano prestazioni ed efficienza. La potenza del nuovo motore è superiore di 47 Cv in più rispetto all'unità precedente e arriva a 380 Cv, mentre la coppia massima aumenta di 70 Nm toccando il limite di 540 Nm.

Bmw continua proporre per X7 anche un efficientissimo turbodiesel 6 cilindri (è quello della X7 xDrive40d ) migliorato per tagliare i consumi di carburante e le emissioni. La potenza massima è di 352 Cv, con una coppia di 700 Nm che può essere aumentata fino a 720 Nm con l'ausilio del sistema ibrido leggero.

Tutti i motori sono abbinati a una trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti che include leve del cambio al volante e una funzione Sprint. E in tutte le versioni di X7 la potenza del motore viene convogliata sulla strada o su terreni non asfaltati, tramite il sistema di trazione integrale intelligente Bmw xDrive.