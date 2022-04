Rolls-Royce Cullinan Delta costoso allestimento da campeggio

Cosa spinge il proprietario di un suv Rolls-Royce Cullinan, dal costo di 300mila euro, a spenderne altri 150mila per collocare sul tetto di questo lussuoso veicolo una tenda ripiegabile per due persone, in pratica la stessa che negli Anni'60 e '70 serviva a trasformare in veicolo da campeggio una Fiat 600 o una Mini? Quando si parla di Rolls la parola d'ordine è 'distinguersi', o meglio fare di tutto per avere un'auto unica, irripetibile e diversa dalle altre che circolano nei mercati più ricettivi per questi modelli super lusso.

Un trend che conosce bene il preparatore tedesco Delta 4x4 che ha lanciato, al citato costo di 150mila euro, un kit di trasformazione per Cullinan, che assume il look e soprattutto le caratteristiche che servono per viaggi avventurosi in luoghi remoti. Ci sono lo snorkel per superare i guadi, la protezione sottoscocca, le ruote Beadlock da 20 pollici con enormi pneumatici fuoristrada da 33 pollici (che hanno richiesto l'allargamento dei passaruta per accoglierli), le sospensioni sollevate di 80 mm, il fari Led PIAA e - oltre alla una tenda sul tetto - le pale, le taniche d'acqua e gli altri accessori da campeggio. Delta 4x4, nel caso che gli acquirenti del Cullinan da campeggio non vogliano il pacchetto completo da 150mila euro, propone solo ruote e pneumatici speciali (a 15mila euro) o il sollevatore delle sospensioni (15.000 euro) o i fari supplementari da rally, a 'soli' 2.500 euro. Il portapacchi costa invece 8.000 euro, tenda esclusa.