Jaguar F-Pace, 300 e 400 Sport ampliano la gamma

Nuova gamma al debutto Jaguar F-Pace con 300 Sport e 400 Sport dotate di nuove finiture e l'introduzione del sistema di controllo vocale Amazon Alexa.

Disponibili con motori Ingenium sei cilindri, sia benzina che diesel, con tecnologia MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle), le nuove versioni si distinguono a colpo d'occhio grazie ai nuovi cerchi da 21 pollici Gloss Black, al Black Pack, ai vetri oscurati e alle barre del tetto Gloss Black. Nell'abitacolo dominano invece i sedili Performance in pelle Windsor.

"Lo sviluppo dei nuovi modelli 300 Sport e 400 Sport - ha commentato Adam Hatton, Exterior Design Director di Jaguar - ci ha dato l'opportunità di accentuare in modo discreto il design della F-Pace, offrendo al tempo stesso una prestanza su strada ancora più rassicurante. Splendidi materiali pregiati come la pelle Windsor, i tessuti scamosciati e le impiallacciature meticolosamente realizzate, rendono gli interni ancora più lussuosi".

Oltre ai vetri oscurati e alle barre del tetto in Gloss Black, i cerchi da 21 pollici 'Style 5105' completano la dotazione del Black Pack e presentano un distintivo design a cinque razze e una finitura Gloss Black. Fra gli optional, i cerchi in lega forgiata da 22 pollici 'Style 1020', disponibili su entrambi i modelli con due differenti finiture: Gloss Black con inserti Satin Black o Gloss Silver con inserti a contrasto.

Inoltre, questi cerchi possono essere abbinati a pneumatici auto sigillanti all-season.

Le F-Pace 300 Sport e 400 Sport sono disponibili in tutta la gamma delle colorazioni Jaguar, che comprendono una finitura opaca, sette metallizzati e due varianti cromatiche metallizzate premium, la Carpathian Grey e la Charente Grey.

Su questi due nuovi modelli i lussuosi interni sono stati ulteriormente arricchiti dai sedili Performance in pelle Windsor, realizzati per abbinarsi al rivestimento del cielo in tessuto scamosciato Ebony e alle impiallacciature in frassino Satin Charcoal. Di serie anche il sistema Premium Cabin Lighting. Disponibile poi su tutte le altri varianti della gamma, il sistema rende possibile personalizzare l'abitacolo con una scelta di trenta diverse colorazioni.

Le nuove arrivate rimangono tipicamente Jaguar dal punto di vita delle prestazioni e della dinamica di guida. La 400 Sport ha un motore 3,0 litri benzina sei cilindri in linea Ingenium MHEV, in grado di erogare 400 CV di potenza e 550 Nm di coppia, con un accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Il sei cilindri diesel Ingenium MHEV utilizza invece un avanzato sistema di sovralimentazione sequenziale e con una potenza di 300 CV e 650 Nm di coppia, questo motore consente alla 300 Sport di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 230 km/h.