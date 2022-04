Fiat Ducato, 'tecnologia' al servizio dei professionisti

Con un livello 2 di guida assistita, Fiat Ducato si rinnova e punta sulla tecnologia. Fiat Professional propone infatti per il suo 'Large Van' dedicato ai professionisti, una serie di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida, sia in marcia che in fase di parcheggio, pensati nell'ottica di facilitare l'uso quotidiano del veicolo.



Il pacchetto di ADAS offerto comprende, tra le altre cose, il controllo della velocità e quello della frenata per gli ostacoli improvvisi, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell'attenzione di guida del conducente, il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, così come il mantenimento della corsia di marcia e il Traffic Jam Assist, che mantiene un controllo attivo sulla traiettoria del veicolo, tenendo in considerazione le condizioni di traffico.

Alla nuova tecnologia si aggiungono le consolidate capacità di 'lavoro' di Ducato che punta a confermare il suo ruolo di leader sul mercato. Anche sul fronte del design il 'large van' di Fiat Professional segna un'evoluzione, a partire dai proiettori con tecnologia Full Led. I gruppi ottici sono divisi in tre parti, con la sezione inferiore dedicata al guida luce a led che evolve la 'firma' luminosa caratteristica del Ducato. I tre gruppi ottici forniscono anche il 30% in più di luminosità rispetto ai classici fari alogeni.

Sul fronte dell'abitacolo, la cabina offre una serie di soluzioni pensate per migliorare la qualità della vita a bordo e la praticità di utilizzo, come il Keyless Entry and Go per aprire e chiudere le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza chiave, il freno di stazionamento elettrico per ridurre gli ingombri in cabina e facilitare gli spostamenti, oppure il sedile passeggero 'Eat and Work' che si trasforma in spazio per lavorare o fare uno spuntino. La strumentazione, poi, vanta una configurazione interamente digitale, grazie al Full Digital Cockpit.

La gamma Ducato offre propulsori sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final e amplia la gamma disponibile con omologazione Heavy Duty. Quattro i livelli di potenza e due trasmissioni, manuale a 6 marce disponibile per 120, 140, 160, 180 cavalli ed automatica, con cambio '9Speed' a 9 rapporti, disponibile sui livelli di potenza 140, 160 e 180 cavalli.

Ducato offre il cambio manuale a 6 marce per le potenze 120 e 140 cavalli. La gamma Heavy Duty, a disposizione sui tre livelli di potenza più elevati, con cambio manuale ed automatico, completa l'offerta di motori disponibili.