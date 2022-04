Lincoln Gruppo Ford anticipa suo primo modello elettrico

Lincoln, il brand americano luxury che dagli Anni '20 fa parte del Gruppo Ford, ha svelato prima con un video e poi con una imagine teaser il suo prossimo concept che coincide, in questo caso, col suo primo modello elettrico.

L'appuntamento, come per molte novità destinate al mercato Usa, è per il prossimo 20 aprile, cioè in concomitanza con l'apertura del New York International Auto Show.

Attualmente Lincoln offre versioni Phev dei suoi suv Aviator e Corsair Grand Touring ma nell'ambito della strategia varata da Ford Motor Company sarà ora la volta di un modello 100% elettrico posizionato evidentemente nella fascia 'alta' del mercato, con l'obiettivo di essere venduto globalmente nei mercati che sono più ricettivi per questo cambiamento.