Lamborghini svela Huracan Tecnica, omaggio alla purezza

Evoluzione delle linee, purezza stilistica, piacere di guidare, efficienza ingegneristica. E' una fusione di tutto questo Lamborghini Huracan Tecnica, la nuova vettura a trazione posteriore con motore V10 sviluppata dalla casa di Sant'Agata Bolognese. Il suo nome richiama l'evoluzione avanzata dell'efficienza tecnica della famiglia Huracán.

"Condensa l'esperienza di Lamborghini nel campo del design e dell'ingegneria per creare una Huracán perfetta e divertente da guidare, che convince tanto in pista quanto sulla strada per raggiungere il circuito", spiega Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini. "La Tecnica crea un'incredibile connessione tra il conducente, la vettura e l'asfalto. Basta un tocco per sprigionare tutto il suo potenziale. Risulta facile da usare in ogni modalità di guida e in qualsiasi ambiente: in un'epoca di esperienze virtuali, questa vettura è un omaggio alla purezza tecnica e alla fisicità delle sensazioni. La Tecnica va a completare la gamma Huracán e si inserisce perfettamente tra la Rwd e la Sto pensata per la pista. È un'espressione impeccabile della tecnologia, delle prestazioni e del motore V10 Huracán ad aspirazione naturale, con un design profondamente rivoluzionato", aggiunge Winkelmann.



Con questa vettura è stato realizzato il più grande "design update della storia di Huracan" spiega Mitja Borkert, head of design di Lamborghini, l'uomo che l'ha immaginata. A prima vista si nota infatti subito una profonda rivisitazione, che riflette da ogni angolazione una doppia personalità: iconica supersportiva lifestyle e vettura pensata per la pista.

L'efficienza aerodinamica e le soluzioni ingegneristiche leggere infondono energia in ogni elemento mantenendo al contempo eleganza, che contraddistingue la Tecnica all'interno della gamma Huracan.

Ha un carattere più deciso, quasi rapace: un profilo anteriore potente e dalle linee convergenti sostenuto da spalle muscolose si abbina a un cofano leggero, interamente in fibra di carbonio. Un nuovo paraurti che mutua il design a Y della Terzo Millennio integra per la prima volta un air curtain su un modello Huracan. Il nuovo splitter anteriore, con lamelle aperte e più basse, che convogliano l'aria attraverso le ruote, contribuisce a migliorare la deportanza e il raffreddamento. Il nero alla base del parabrezza accentua l'impressione di leggerezza. L'ispirazione della silhouette deriva dalla Essenza ScV12, hypercar da pista in edizione limitata di 40 esemplari, progettata da Lamborghini Squadra Corse. L'alettone posteriore fisso completa il profilo unico.

Con lo stesso motore della Huracan Sto e un incremento di 30 cavalli rispetto alla Evo a trazione posteriore (Rwd), il gruppo propulsore sprigiona una coppia pari a 565 Nm a un regime massimo di 6.500 giri/min e garantisce un'accelerazione migliorata da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Grazie al sistema Ldvi ricalibrato e alle modalità di guida tarate con precisione con configurazione specifica delle sospensioni, al sistema a ruote posteriori sterzanti diretto e agli innovativi miglioramenti nel raffreddamento dei freni è una supersportiva estremamente versatile su strada e in pista.

Il suo peso a secco è di 1.379 kg e la Tecnica vanta un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV. Alla potenza incrementata corrisponde un motore con un suono più possente e nitido ai massimi regimi, mentre all'interno dell'abitacolo assicura un maggiore comfort acustico. Inoltre questa vettura a trazione posteriore integra un sistema a ruote posteriori sterzanti con un rapporto di sterzata diretto e ripartizione della coppia, insieme al Performance Traction Control System (P-Tcs) modificato e a una configurazione specifica delle sospensioni.

In base alla modalità di guida selezionata - Strada, Sport o Corsa - ciascun sistema è calibrato per offrire una risposta altamente differenziata in ogni ambiente.

La scelta di colori e finiture standard e optional si presta a personalizzazioni che prediligono uno stile lussuoso o a look più sportivi. Oltre a otto colori standard per gli esterni, attraverso il programma Ad Personam sono disponibili più di 200 opzioni di verniciatura aggiuntive e nuove finiture interne in Alcantara create appositamente per la Tecnica e ulteriori opzioni esclusive, come motivi e colori per le cuciture, o ancora la possibilità di far ricamare, in vari colori, il motivo 'Tecnica' sulla seduta.