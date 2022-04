Fiat Scudo, alleato nel lavoro punta anche al comfort

Nasce sulla piattaforma Stellantis mid-van, il nuovo Fiat Scudo che punta ad essere un alleato sul lavoro ma con la comodità di un auto, anche elettrica. Il nuovo Scudo, pensato per tutta una serie di professionisti alla ricerca di capacità di carico ma anche maneggevolezza, è infatti disponibile con un propulsore totalmente elettrico, oltre che con motore diesel di ultima generazione.



La versione elettrica del nuovo è presentato con un'autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP, andando a strizzare l'occhio a tutti quei professionisti che lavorano quotidianamente in città ma anche nelle prime fasce periferiche. La versione a zero emissioni è disponibile con due taglie di batteria (50 e 75 kWh) e una capacità di ricarica fino a 11 kW in CA e fino a 100 kW in CC, per caricare all'80% la batteria, ora ancora più capiente, in 45 minuti. La capacità di carico, poi, non cambia, qualsiasi sia la motorizzazione, con un volume del vano di carico fino a 6,6 metri cubi, un carico utile oltre 1 t e con una capacità di traino di 1 t.

Il cliente tipo a cui si rivolge Scudo è il professionista che utilizza il proprio veicolo per otto o più ore al giorno ed è per questo che il confort è un altro aspetto tenuto in grande considerazione in fase di progettazione, per limitare lo stress alla guida, grazie a soluzioni come la posizione di guida identica a quella di un'auto, l'insonorizzazione di alto livello e anche altri strumenti come l'head-up display.

A bordo del Nuovo Scudo non manca nemmeno una serie completa di funzioni di sicurezza e ADAS, quattordici in totale, tra cui anche il riconoscimento automatico della segnaletica stradale, la frenata d'emergenza automatica che si attiva quando è presente un rischio elevato di collisione e la Lane Departure Warning, per avvertire il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia. Scudo può essere anche dotato del sistema Grip Control.

Quattro, invece, sono le configurazioni possibili, ovvero Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1, mentre tre sono i livelli di allestimento (Easy, Business e Lounge) e quattro le motorizzazioni diesel in aggiunta al propulsore elettrico.