Jeep Grand Cherokee, la quinta generazione raggiunge il top

Non poteva andare diversamente vista la velocità a cui viaggia la transizione in Casa Stellantis. La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee è quella tecnologicamente più avanzata, più efficace nel 4x4 e più lussuosa di sempre.



Oltre ad un'architettura completamente nuova, ad un inedito propulsore benzina 2.0 ibrido plug-in - la versione Grand Cherokee 4xe che arriverà in Europa dalla prossima estate, porterà al debutto anche un design esterno completamente rivisto e un abitacolo ridisegnato e arredato con maestria artigianale che si avvicina al livello luxury, come è stato fatto per l'ultima Grand Wagoneer presentata un anno fa.

L'elettrificazione - afferma Jeep - esalta le doti in fuoristrada di Grand Cherokee soprattutto nella versione Trailhawk, pensata nello specifico per gli appassìonati dell'off-road e delle avventure a contatto con la natura. Un insieme di capacità difficilmente riscontrabili nella concorrenza, quelle di Jeep Grand Cherokee, che derivano dalla presenza a seconda delle versioni dei tre sistemi 4x4 Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II.

Ma anche delle esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con smorzamento semi-attivo elettronico, che offrono fino a 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Jeep ricorda che in questa quinta generazione è presente una nuova disconnessione della barra antirollio, esclusiva del segmento, così da offrire una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni accidentati. Tanto che il modello Grand Cherokee Trailhawk 4xe ha potuto conquistare il difficile Rubicon Trail con la sola propulsione elettrica.

"Grand Cherokee è la nostra ammiraglia globale e guiderà il marchio Jeep in una nuova era di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, capacità 4x4 avanzate ed elettrificazione - ha affermato Christian Meunier, Ceo del marchio Jeep - offrendo un perfetto equilibrio tra dinamica su strada, capacità in 4x4 e. con la versione 4xe, prestazioni green".

La nuova Grand Cherokee 4xe - di cui riferiremo nei prossimi giorni le impressioni di guida, raccolte nel corso di un esclusivo test in Texas - arriva in questi giorni in Nord America mentre debutterà commercialmente nei mercati globali, Italia compresa, nel secondo semestre di quest'anno.