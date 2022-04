Ford GT, l'ultima Heritage Edition è la 5 'Holman & Moody'

La vittoria della Ford alla 24 Ore di Le Mans del 1966 rappresenta una pagine più 'epiche' nella storia delle competizioni automobilistiche, visto che l'impegno nella celebre gara di durata dello squadrone dell'Ovale Blu, gestito assieme alla Shelby American, culminò (come ben racconta la produzione di Hollywood 'Ford VS Ferrari') con l'arrivo vittorioso dei tre GT40 allineate, classificate dunque al primo, secondo e terzo posto.



Ora Ford, che in questi ultimi anni non ha mancato di utilizzare la moderna GT per operazioni celebrative, dedica ad una delle auto di Le Mans 66 - la numero 5 del team Holman Moody arrivata al terzo posto nelle mani dell'equipaggio Ronnie Bucknum e Dick Hutcherson - una nuova serie Heritage Edition di sicuro interesse per i collezionisti.

Oltre alla livrea oro e rossa replicata dalla vettura originale numero 5, questa GT extra-speciale riceve anche alcuni tocchi che non erano presenti nella MkII degli Anni '60 come i dettagli in nero lucido a vista sui cerchi da 20 pollici, sullo splitter anteriore, sugli specchietti retrovisori esterni, sul diffusore posteriore e sulle lamelle che fiancheggiano il lunotto.

All'interno spicca un'altra concessione alle tecnologie dei nostri tempi, cioè l'uso della fibra di carbonio. Oltre alla console centrale, questo materiale costituisce la base per i sedili (rivestiti in Alcantara) e rifiniti con cuciture dorate.

Il tema del colore oro, che domina la carrozzeria, si ritrova in varie rifiniture compresa quelle della leva del cambio e sul volante, la cui corona è rivestita in Alcantara.

Meccanicamente la Ford GT Holman Moody Heritage Edition è identica alla GT standard, con il V6 biturbo 3,5 litri montato in posizione centrale. che produce 651 CV. Questo motore produce 651 Cv e aziona le ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Le auto sono prodotte dallo specialista di sport motoristici Multimatic in Canada.

Ford non ha rivelato un prezzo per l'Holman Moody Heritage Edition - che sarà l'ultima serie speciale - né ha detto quante ne produrrà. Fino ad oggi sono state lanciate 9 serie speciali, di cui 2 ancora in produzione. Questo elenco comprende la Ford GT Alan Mann Heritage Edition del 2022; la Ford GT '64 Prototype Heritage Edition del 2022; la Ford GT '66 Daytona Heritage Edition (che celebrava il piazzamento al primo, secondo, terzo e quinto posto a Daytona nel 1966) lanciata lo scorso anno; la Ford GT '69 Gulf Livery Heritage Edition del 2020; la Ford GT '68 Gulf Livery Heritage Edition del 2019 che celebrava la vittoria a Le Mans nel 1968; la Ford GT '67 Heritage Edition replica dell'auto vittoriosa a Le Mans nel 1967; la Ford GT '66 Heritage Edition del 2017 per onorare la GT40 MK II numero 2 che vinse a Le Mans nel 1966 e infine la Ford GT Gulf Livery Heritage Edition del 2006.