Fiat E-Ulysse, salotto elettrico maneggevole come un'auto

Il nome Ulysse, in casa Fiat, torna in scena dopo undici anni di pausa e lo fa in versione completamente elettrica. Il veicolo è quello con cui il marchio fa ritorno nel segmento europeo dei Multi Purpose Vehicle.

Corservando il nome del precedente modello prodotto fino al 2010, il nuovo E-Ulysse, pensato con un occhio di riguardo ai servizi di trasporto come VIP shuttle e hôtellerie, segna anche una nuova tappa nel viaggio verso la mobilità sostenibile che Fiat ha intrapreso con la Nuova 500.



A caratterizzare il nuovo arrivato, tutti i vantaggi della trazione elettrica come l'ingresso nelle ZTL dei centri urbani e la silenziosità del motore. Inoltre, si distingue dagli altri MPV per le dimensioni compatte che consentono la piena libertà di movimento anche in contesti urbani e centri storici. E-Ulysse ha un'altezza sotto 1,90 metri e una maneggevolezza paragonabile a quella di una normale vettura. Altro punto a favore di E-Ulysse, la modularità degli interni e la capacità di ospitare fino a 8 persone.

Due le capacità di batteria possibili, da 50 e 75 kWh, per offrire la miglior soluzione in base all'utilizzo e percorrenza fino a 330 km nel ciclo WLTP. A bordo di E-Ulysse, invece, fa il suo debutto un nuovo dispositivo per la sanificazione, spostabile in posti diversi e per una maggiore igiene all'interno della cabina con l'eliminazione della maggior parte dei batteri che penetrano nell'abitacolo. Il tetto panoramico in vetro, standard sulla versione Lounge, rende l'ambiente luminoso e offre ai passeggeri un ottimo punto di osservazione verso l'esterno, utile anche per i tour in centro città, dove E-Ulysse può accedere grazie all'alimentazione 100% elettrica.

Il nuovo E-Ulysse, nell'allestimento Lounge offre la possibilità di avere un vero e proprio 'salotto' su 4 ruote, con cinque comode sedute nella parte posteriore. In aggiunta, il doppio tavolino pieghevole può scorrere tra la seconda e la terza fila e costituisce un ideale piano di appoggio per le più svariate attività. E-Ulysse, sia nella variante 'Salotto' da 7 posti sia nella Shuttle 8 posti ha tutti i sedili posteriori montati su binari, in modo da poter essere spostati con facilità, reclinati o anche rimossi con semplici operazioni. Lo spazio interno può essere facilmente riconfigurato in base alle esigenze di trasporto di passeggeri e bagagli.

"La divisione veicoli commerciali di Fiat - ha commentato Eric Laforge, Enlarged Europe LCV Manager di Fiat - punta a fare da apripista nella corsa dell'elettrificazione e noi di Fiat Professional saremo tra i primi ad avere una gamma completamente elettrica entro fine di anno. L'obiettivo è quello di passare da leader nel metano a leader nell'elettrificazione. Vediamo il professionista come una persona e ci concentriamo sulla sua giornata di lavoro, chiedendoci di cosa ha realmente necessità".