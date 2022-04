Mercedes EQS Suv reveal 19 aprile per terza elettrica luxury

Avrebbe dovuto essere la vedette della Stella a Tre Punte del prossimo Salone di Beijing, ma la cancellazione dell'evento a causa della recrudescenza del Covid-19 in Cina obbligherà Mercedes a 'togliere i veli' al suo nuovo grande suv elettrico EQS - dimensionato con i suoi sette posti proprio per il più grande mercato automobilistico del mondo - durante una diretta in streaming.

L'appuntamento, come hanno ribadito gli adesivi su alcuni prototipi in collaudo, è per il prossimo 19 aprile, alle 12 ora centrale europea. Terzo modello della nuova architettura modulare per veicoli elettrici di lusso, porta un design inconfondibile e deciso nel segmento dei suv, combinando il design moderno e il comfort della berlina EQS con lo spazio e la versatilità degli sport utility più popolari della Stella a Tre Punte.