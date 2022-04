Citroën C5 Aircross, si rinnova tra confort e tecnologia

E' una gamma che punta al rialzo, quella di Citroën che mette in campo anche la novità del SUV C5 Aircross, che nel suo segmento punta su comfort e modularità. I rinnovamenti principali riguardano profondamente il design, verso una direzione che ne rafforza le caratteristiche SUV, tra linee decise e geometriche. L'evoluzione si percepisce soprattutto nel frontale, che adotta una struttura più verticale e scolpita che ne rafforza il carattere robusto. Gli chevron, laccati neri e sottolineati da un profilo cromato spiccano al centro della calandra. Nuova anche la firma luminosa a LED, a forma di 'V' e che accoglie proiettori LED Vision.

Le prese d'aria allargano visivamente il frontale, conferiscono un aspetto più imponente e migliorano l'aerodinamica, mentre la nuova piastra di protezione inferiore del paraurti rende il frontale più dinamico e diventa elemento distintivo di personalizzazione. In linea con il frontale, nuovo SUV C5 Aircross adotta al posteriore una nuova firma luminosa tridimensionale a LED. Cambia anche l'abitacolo, con nuova consolle centrale, Touch Pad da 10" e un quadro strumenti digitale da 12,3" completamente personalizzabile.

Sul fronte del comfort, C5 Aircross dispone dei sedili Citroën Advanced Comfort di nuova generazione, già presenti su C4 e C5 X. Composti da una schiuma ad alta densità nella parte strutturale interna del sedile, da una schiuma in superficie più spessa di 15 mm e da un rivestimento specifico, i sedili migliorano i termini di comfort visivo, comfort di seduta e comfort di guida, costanti nel tempo grazie a un tipo di schiuma che mantiene le sue caratteristiche. Per migliorare ulteriormente il comfort del conducente e del passeggero, i sedili anteriori possono essere riscaldabili e con funzione massaggio.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è disponibile con motorizzazioni benzina PureTech 130 S&S, anche con cambio automatico EAT8, diesel BlueHDi 130 S&S, anche con cambio automatico EAT8, e Plug-In Hybrid 225 Ó-EAT8. In Italia i prezzi di listino partono da 28.700 euro per le versioni termiche e da 42.350 euro per la motorizzazione Plug-In Hybrid. Arriverà nei punti vendita Citroën in Italia a partire da luglio 2022.