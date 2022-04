Renault Kangoo applausi a scena aperta per terza generazione

Renault Kangoo, una vera icona nel segmento che una volta veniva definito delle 'furgonette', non ha mai smesso di stupire e di reinventarsi, dalla prima generazione con la porta laterale scorrevole e fino alla versione elettrica lanciata nel 2011.La terza generazione non fa eccezione alla regola e fa debuttare la rivoluzionaria porta Open Sesame by Renault che offre - grazie alla eliminazione del montante centrale della fiancata - un'apertura laterale record in quanto ampia ben 1,45 metri.

L'applauso è a scena aperta. Da parte dell'engineering e delle maestranze della Renault, che esprimono la soddisfazione per avere raggiunto questo risultato. E da parte degli utilizzatori, dagli artigiani alle grandi aziende, che potranno disporre per servizi e trasporti in ambito cittadino co una soluzione non più solo multispazio, ma 'grande spazio' visto che facilita il carico e lo scarico di colli e oggetti di rilevanti dimensioni, compresi gli europallet. Una sfida che ha puntato si da subito alla rimozione del montante centrale ma che ha richiesto molti adattamenti. Grazie a François-Xavier Lejeune, capo ingegnere di questo progetto. è possibile ripercorrere la storia di un'invenzione che potrebbe cambiare il mondo dei veicoli commerciali. Se l'assenza del montante centrale è comune nelle concept-car, non lo è altrettanto nei veicoli di serie, quelli che devono superare la fase di 'industrializzazione'.

'Open Sesame by Renault' è un'innovazione che i team di ingegneria, design e produzione hanno messo a punto combinando una miriade di idee e lanciandosi in una corsa a ostacoli per rivedere tutta l'architettura del veicolo. Il tutto raccogliere sfide anche di grande difficoltà, tra cui anche quelle della resistenza della porta in caso di collisione laterale. Anche le linee di produzione sono state adattate per rispondere a tutti i vincoli tecnici. Tutto è cominciato nel 2011 dopo la presentazione al Salone Internazionale di Francoforte, della concept-car Frendzy - a metà strada tra un'autovettura e un veicolo commerciale - priva di montante centrale. L'innovazione che è sbarcata un decennio più tardi nel nuovo Kangoo Van e che ha rappresentato una sfida tecnica ed industriale fuori dal comune.

L'ingegneria doveva progettare per la prima volta un veicolo senza montante centrale richiedendo una architettura completamente inedita per il veicolo e una posizione diversa per i vari componenti che, in un modo o nell'altro, erano fissati al montante centrale. E' stato così necessario disporre le serrature nella parte superiore e inferiore del veicolo mentre la cintura di sicurezza del sedile passeggero è stata spostata dall'altro lato e quindi si allaccia da sinistra a destra. Il tutto introducendo 9 rinforzi specifici che sono stati aggiunti alle due porte per garantirne la resistenza in caso di urto laterale. Trovare una soluzione tecnica è stato però solo il primo passo. Occorreva poi portata adattare la produzione. Lo stabilimento di Maubeuge, dove si fabbrica Kangoo da 25 anni, ha dovuto adattare le sue linee all'Open Sesame by Renault con numerosi cambiamenti in vari reparti. L'eliminazione del montante centrale della porta Open Sesame by Renault - ha detto Lejeune - ha richiesto ai responsabili del reparto industriale di ricreare la struttura nel processo di produzione".

È stato quindi necessario a qualche 'trucco' come il fatto che In fase di stampaggio, le porte non escono prive di montante centrale. Sono prodotte con un falso raccordo per evitare che si deformino mentre vengono trasportate verso la successiva fase di produzione. Solo in un secondo momento, nel reparto carrozzeria, viene tagliato questo raccordo, e per incrementare la resistenza vengono aggiunti diversi rinforzi grazie a 6 robot dedicati all'operazione.

Poi, per la verniciatura, si posizionano nel veicolo le cerniere appositamente progettate in modo da mantenere le porte laterali scorrevoli al loro posto. Infine, in fase di assemblaggio, l'installazione della nuova guarnizione è qualcosa di spettacolare, visto che fa tutto il giro della carrozzeria.