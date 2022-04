Nuova Honda Civic e:Hev: la Full-Hybrid a cui piace correre

Dopo quasi mezzo secolo di storia ed oltre 27 milioni di unità vendute nel mondo, la nuova Honda Civic diventa più elegante ed ecologica, ma senza rinnegare il proprio DNA sportivo. L'undicesima generazione, presentata in anteprima a Roma dopo il debutto assoluto avvenuto online, arriverà in Europa solo in versione hatcback e, soprattutto, solo nella versione Full-Hybrid siglata Honda Civic e:Hev.

Misura 4,55 metri in lunghezza ed è larga 1,80. Numeri che indicano una crescita nelle dimensioni certificata anche dall'allungamento del passo, a vantaggio di un dinamismo sottolineato dall'altezza limata a 1,41 metri. L'unico valore inferiore alla passata generazione. Il look di rottura del modello uscente evolve in un design più maturo, dove la fluidità delle linee ha sostituito gli spigoli del passato. L'inclinatura dei montanti, molto sottili, evidenzia una linea di cintura abbassata a vantaggio dell'incremento della superficie vetrata, che premia la visibilità all'interno. Forse uno dei pochi punti deboli delle Civic del passato. Un ulteriore vantaggio riguarda la luminosità dell'abitacolo, anch'esso totalmente rinnovato nell'impostazione. Gli interni della nuova Civic mostrano una plancia sviluppata in orizzontale, impreziosita da una griglia a nido d'ape che nasconde al suo interno le bocchette di ventilazione. Assume anche una valenza estetica nel rendere più ordinato l'ambiente, separando visivamente i comandi fisici del climatizzatore dal display da 9" montato a sbalzo al centro della plancia. Al suo fianco debutta il nuovo quadro strumenti digitale da 12 pollici. I benefici ottenuti sul piano dinamico ottenuti dall'allungamento del passo a 273 cm, si sommano allo spazio a bordo destinato a passeggeri e bagagli. La linea curva del tetto non ha penalizzato lo spazio interno sul retro, adatto ad ospitare comodamente anche persone di statura molto alta. Il portellone posteriore in resina, oltre ad essere gradito all'ago della bilancia, offre l'accesso ad un bagagliaio di 410 litri di capacità minima. Come accennato, in Europa la hatchback nipponica verrà proposta esclusivamente in versione Full-Hybrid, con powertrain composto da un 2.0 benzina quattro cilindri a ciclo Atkinson, affiancato due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio ad alta capacità. La trasmissione è a rapporto fisso. Potenza e coppia sono al top tra le full-hybrid: 184 cavalli e 315 Nm. Viene confermato dalle prestazioni indicate sullo sprint 0-100 km/h, coperto in circa 7,5 secondi, anche se i dati sono ancora in fase di omologazione. Nuova Honda Civic e:HEV dovrebbe essere capace di percorrere circa 20 km/litro, con emissioni di CO2 pari a 110 g/km. Arriva nelle concessionarie dopo l'estate, mentre entro fine anno arriverà anche la più sportiva Type R.