MINI Resolute Edition, cabrio tra design e divertimento

Una nuova Resolute Edition per MINI Cooper S Cabrio che punta al 'divertimento' in salsa primaverile. Per la nuova edizione della piccola' britannica arrivano nuovi dettagli orientati allo stile e al massimo divertimento di guida all'aria aperta. La MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition è disponibile nelle concessionarie da marzo 2022, con un verniciatura esterna, cerchi in lega leggera, design interno e l'equipaggiamento pensati appositamente per il modello.



La MINI Cooper S Cabrio nella Resolute Edition incarna il classico go-kart feeling nella sua manifestazione più attuale, con un design esterno che ripropone caratteristiche di design di riferimento ma in una forma completamente nuova. La finitura della carrozzeria Rebel Green riflette uno stile sportivo, mentre numerose caratteristiche di design tradizionali esibiscono l'esclusiva finitura Resolute Bronze, piuttosto che il cromo originale. Queste includono le cornici dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i portelli sui pannelli laterali anteriori e le maniglie delle portiere e del portellone, oltre alle prese d'aria nella grembialatura anteriore e il coperchio del serbatoio.

Il carattere 'atletico' della quattro posti open-top è poi sottolineato dalle strisce sul cofano, specifiche dell'edizione.

Giocano a favore dell'aspetto sportivo del modello anche i cerchi in lega da 18 pollici con design Pulse Spoke Black. I cerchi in lega da 17 pollici sono disponibili anche nella variante Tentacle Spoke Black come optional. All'interno, le superfici sono state progettate appositamente per la Resolute Edition. Sullo sfondo nero, linee parallele e curve in un tono dorato chiaro formano un motivo gessato, che riprende anche la struttura delle strisce del cofano. Completa il quadro il volante sportivo in pelle Nappa.