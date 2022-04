Mercedes Maybach, 3° atto collaborazione con stilista Abloh

Mercedes ha svelato l'ultimo capitolo di Project Maybach ovvero della collaborazione tra il marchio di lusso della Stella a Tre Punte con il compianto Virgil Abloh, fidato partner creativo di Gorden Wagener chief design officer di Mercedes‑Benz Group AG, Gorden Wagener nonché artista eclettico, architetto, direttore creativo, fashion designer e filantropo, prematuramente scomparso nello scorso novembre.

Disegnata nel 2021 insieme a Wagener, la Mercedes-Maybach Classe S680 by Virgil Abloh è ora disponibile in edizione strettamente limitata a 150 esemplari, contestualmente alla presentazione di una capsule collection disegnata da Abloh in collaborazione con Off‑White e dedicata al brand Maybach.

Creata dal team di Mercedes-Benz della fabbrica di Sindelfingen specializzato nelle personalizzazioni e nelle lavorazioni artigianali, gli esterni di questa Classe S680 presentano la tipica combinazione bicolore realizzata per Project Maybach. La parte superiore dell'auto è verniciata in nero ossidiana lucido, mentre la parte inferiore, le fiancate e i cerchi speciali sono verniciati in una tonalità sabbia.

La fattura artigianale di altissima qualità prosegue anche negli interni, con un analogo accostamento bicolore. L'abitacolo a quattro posti, il volante, le porte, la sezione inferiore della plancia portastrumenti e il tetto sono rivestiti in nappa color nero e sabbia, e sono completati da elementi decorativi e modanature color sabbia. I soffici tappetini neri sono rifiniti con un bordo a contrasto in pelle color sabbia e ricamo con logo Per accentuare l'aspetto monolitico, i telai dei finestrini sono verniciati, mentre uno speciale logo di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh è inciso sulla consolle centrale realizzata in nero laccato lucido, e si ritrova anche sui cuscini posteriori, sui poggiatesta e sulla portiera.

L'interfaccia utente, realizzata appositamente per questa Classe S in edizione limitata, offre al guidatore una versione ancora più esclusiva della tecnologia all'avanguardia di Maybach MBUX. Il contenuto digitale è arricchito da elementi visivi accuratamente selezionati: dal pulsante Home con bordo colorato e logo del marchio che identifica l'edizione, a immagini del profilo decorate con esclusivi accessori. Ne risulta un'auto ancora più intuitiva che comunica lo stile distintivo della 'limited edition' sia negli esterni che negli interni. I fortunati acquirenti riceveranno una speciale scatola in legno personalizzata, rivestita in nappa color sabbia e impreziosita dal logo di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh. Questa scatola omaggio contiene un modellino in scala 1/18 dell'auto in edizione limitata, le due chiavi della vettura e un gancio a moschettone. Inoltre, i clienti riceveranno in omaggio anche una speciale car cover con il marchio di Mercedes‑Maybach e Virgil Abloh.

La Classe S in edizione limitata è il terzo progetto di collaborazione tra Abloh e Mercedes‑Benz, e il secondo con Mercedes‑Maybach. Il primo dicembre 2021, in occasione della Miami Art Week, Mercedes‑Benz ha aperto le porte del Rubell Museum di Miami per presentare Project Maybach: una show car che dimostra le possibilità del futuro nella trazione elettrica. Un anno prima Abloh e Wagener, accomunati dalla volontà di arricchire il dibattito sul design di lusso, avevano reinventato Mercedes‑Benz Classe G con Project Geländewagen.