Un tocco di arancione e la Dacia Duster diventa Extreme

Cerchi in lega neri a 5 razze, un'accattivante linea arancione che corre sul frontale e sulle calotte degli specchietti, colore ripreso anche per la scritta posteriore sul portellone e per le cuciture della selleria, oltre a un pacchetto sfizioso di accessori, sono il biglietto da visita della Extreme, la nuova serie limitata della Dacia Duster.



Presentata a Buccinasco (MI) presso lo spazio Parco, l'ultima versione della crossover della Casa di Pitesti, ne celebra la leadership come straniera più venduta ai privati nel segmento C Suv in Italia nel primo trimestre 2022 con 7.146 unità. Venduta nel mondo in oltre 2 milioni di esemplari, di cui dal lancio del 2010 oltre 260.000 in Italia, modello che conta per il 42% delle vendite del brand nel nostro Paese, la Duster nella nuova limited edition "rappresenta la massima espressione di tutte le caratteristiche nel DNA sia del marchio sia del modello", ha sottolineato nel corso della presentazione stampa, Rosa Sangiovanni, Dacia Marketing Director per la nostra Penisola.

Offerta a 2 e a 4 ruote motrici, con motore a benzina, a gasolio o a Gpl (TCe 150, dCi 115 ed Eco G 100), la Extreme è la nuova top di gamma della Duster e con il suo tocco di arancione rende più accattivante e scanzonate le avventure 'on the road'.

Sviluppata sulla base della 'Pretige up', si riconosce oltre che per le pennellate di arancione anche per i cerchi in lega da 17", appunto in nero. La sua dotazione di serie include telecamera multiview, sistema di ingresso a bordo senza chiave 'keyless', la selleria specifica con cuciture arancioni e numerosi piccoli dettagli interni sempre in arancione.

Già ordinabile, la Extreme è in vendita a partire da 20.350.000 euro.