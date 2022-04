Mini: la Remastered Marshall Edition è rock and roll

David Brown Automotive ha presentato una speciale Mini Remastered Marshall Edition in edizione limitata. Realizzata in collaborazione con la celebre azienda di apparecchiature audio Marshall Amplification, la versione speciale è stata realizzata per commemorare il 60/mo anniversario di Marshall e ne verranno costruiti solo 60 esemplari.

Ogni vettura si distinguerà per colori, materiali e finiture, ispirate allo stile dei prodotti Marshall, oltre a numerosi dettagli che riflettono il patrimonio del marchio audio. Gli elementi di design evocano identità visiva del marchio Marshall, così come tutta una serie di dispositivi audio montati per l'occasione a bordo, tra i quali un amplificatore Marshall su misura.

Le auto saranno rifinite in una vernice Marshall Black, completata da cromature scure, contribuendo ad uno stile 'rock and roll'. Le caratteristiche più scure sono compensate da contrasti in Marshall Gold dipinti in vari punti della carrozzeria.