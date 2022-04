Kia: Niro riprogettato, per essere ancora più green

Arriverà in estate la nuova generazione del crossover Kia Niro, completamente riprogettato per rispondere alle aspettative in tema di rispetto e tutela dell'ambiente, ma anche di qualità della vita a bordo. Con una versione ibrida, una ibrida plug-in e una 100% elettrica, Niro rimane un modello nella gamma eco-friendly di Kia, destinata a crescere fino a comprendere 14 modelli Bev entro il 2027.

Le versioni Hev e Phev sono equipaggiate con motore a benzina Smartstream 1,6 litri GDI ottimizzato per ottenere la massima efficienza e livelli di emissioni ancora più bassi. Nella variante Ev il pacco batterie del nuovo Niro offre vantaggi pratici e ambientali testimoniati dall' autonomia di 463 km (WLTP).

"Kia ha riprogettato Niro dedicando la massima attenzione al raggiungimento di una mobilità il più sostenibile possibile - ha detto Jason Jeong, presidente di Kia Europe - per facilitare la scelta e la vita delle persone. L'ampia offerta di propulsori ecologici convincerà anche i più dubbiosi a fare il salto verso forme di mobilità più rispettose dell'ambiente".

"L'attuale famiglia Niro rappresenta il terzo best-seller di Kia - ha ricordato Jason Jeong - e la nuova generazione incrementa le potenzialità di Niro come volumi di vendita all' interno del portafoglio Kia. Sarà fondamentale nel raggiungimento dell'obiettivo di arrivare a vendere due milioni di veicoli eco nel 2030".

Lunga 4.420 mm, larga 1.825 e alta 1.570, questa nuova generazione si basa sull'ultima versione della piattaforma K che ha consentito di ottenere un passo di 2.720 mm e, di conseguenza, nuove proporzioni che premiano confort, spazio interno e capacità di carico. Nuova anche la configurazione dell' abitacolo, ispirato a quello della Kia EV6. E' stato studiato per aumentare lo spazio utilizzabile, con i principali comandi progettati per garantire facilità d'uso ed eliminare pericolose distrazioni. La seconda generazione di Niro offre un ventaglio completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nell'ambito della suite 'DriveWise'. E' il caso del Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) che avverte e ferma il veicolo in caso di pericolo di collisioni con altri utenti della strada o pedoni e che comprende - nella funzione di svolta a sinistra - il riconoscimento dell'arrivo di un altro veicolo dalla direzione opposta.

I modelli PHEV (ibrido plug in) e HEV (ibrido elettrico) utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream 1.6 GDI di Kia abbinato al cambio automatico a doppia frizione di seconda generazione (6DCT).

Il motore 1.6 GDI di Niro Hev (potenza combinata di 141 Cv) e di Niro Phev (potenza combinata di 183 Cv con 59 km di autonomìa elettrica) è stato riprogettato con l'introduzione di nuovi cuscinetti a basso attrito; il cambio è stato ottimizzato per una maggiore efficienza, anche con la rimozione dell' ingranaggio della retromarcia, che ha consentito di risparmiare 2,3 kg di peso. Sulla nuova generazione di Niro, la retromarcia avviene esclusivamente ad opera del motore elettrico, eliminando così le emissioni allo scarico durante le manovre.

Altro valore aggiunto è rappresentato dal sistema di guida intelligente Green Zone, disponibile sulle versioni Hev e Phev, che inserisce in modo automatico la guida in modalità full electric quando si percorrono aree urbane o strade vicine a scuole e ospedali, designate come zone verdi e identificate dal navigatore.

La variante Bev del nuovo Niro completa l'offerta ecologica e con 463 km di autonomia (WLTP) a trazione 100% elettrica con prestazioni brillanti, grazie ai 150 kW di potenza (200 Cv) e una coppia di 255 Nm rappresenta l'apice dell'offerta motori. La velocità massima di questo modello elettrico è di 167 km/h e lo scatto da 0-100 km/h avviene in soli 7,8 secondi. La batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh richiede solo 43 minuti per salire dal 10 all'80% con un caricabatterie rapido CC.