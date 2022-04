Citroën: presentata la nuova collezione C-Series

Citroën presenta la sua nuova collezione C-Series, in Italia prevista su Citroën C3, C3 Aircross e Nuovo SUV C5 Aircross, compresa la versione ibrida plug-in. Il nuovo allestimento speciale, va oltre la semplice caratterizzazione estetica essendo stato arricchito anche in termini di equipaggiamenti e di comfort. Si posiziona al centro dell'offerta, tra gli allestimenti Feel Pack e Shine Pack. Per questa nuova edizione Citroën ha sviluppato un nuovo Pack Color Anodised Bronze, con tocchi di colore bronzo intenso, che conferiscono un mix di eleganza e dinamismo all'insieme. I modelli della C-Series 2022 sono dotati di un badge in rilievo con il nome della serie limitata, che è posizionato sui parafanghi anteriori o sulle porte anteriori, a seconda del modello. Il livello di equipaggiamenti si arricchisce in base ai modelli e alle specificità dei Paesi. Ad esempio, la nuova Citroën C3 C-Series, basata sulla versione Feel Pack, si caratterizza per alcuni tocchi nella tinta Anodised Bronze, presente anche sulla personalizzazione del tetto, sugli Airbump laterali, i profili dei fendinebbia, la personalizzazione dei montanti posteriori. I cerchi in lega da 16'' Matrix diamantati sono stati mantenuti. I vetri posteriori e lunotto oscurati, i retrovisori ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali sono piccoli "plus" che facilitano l'utilizzo nel quotidiano. All'interno, Citroën C3 C-Series conserva l'ambiente di serie con rivestimento in tessuto Mica Grey. Tra gli optional disponibili: il tetto a contrasto Onyx Black (abbinato alle tinte di carrozzeria Polar White, Steel Grey, Soft Sand e Platinium Grey) o il tetto a contrasto Opal White (abbinato alla carrozzeria Night Black), i sedili riscaldabili e l'Active Safety Brake. Citroën C3 C-Series è ordinabile in Italia a partire da 19.050 euro. All'interno, si trova il raffinato ambiente Mica Grey con rivestimento dei sedili in tessuto, la plancia in Tep Origami Grigio Delice e i tappetini anteriori e posteriori di serie. Nuovo SUV C3 Aircross C-Series conserva tutti gli equipaggiamenti della versione Feel, il servizio Connect Box (chiamate di emergenza e di assistenza), il climatizzatore automatico, il tergicristallo automatico con sensore pioggia, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici, o ancora il tetto a contrasto Pearl Black per una maggiore personalizzazione. In opzione, altri equipaggiamenti tra cui il Grip Control con Hill Assist per sottolineare il suo lato avventuroso pronto ad affrontare tutti i tipi di terreni, i sedili anteriori riscaldati e il parabrezza riscaldati. Il suo prezzo parte da 23.500 euro. C5 Aircross C-Series punta su comfort e connettività con le sospensioni idrauliche Progressive Hydraulic Cushions previste di serie, oltre alla Connect Box (Pack SOS & Assistenza inclusi), che include navigatore, radio DAB e infotainment con touch screen da 10'' compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il prezzo di Citroën C5 Aircross C-Series parte da 33.200 euro.