W Motors Ghiath, più che un suv è quasi un robocop su ruote

Che la Polizia del Dubai facesse le cose in grande, soprattutto per questioni di immagine, lo si era già capito negli scorsi anni, con l'ingresso nel parco veicoli di diverse Ferrari, Lamborghini ed altre auto sportive. Ma da questi giorni Abdullah Khalifa Al Marri, comandante in capo della polizia di Dubai, avrà a disposizione i primi 10 esemplari del supersuv Ghiath che la libanese W Motors (quella della hypercar Lykan) ha realizzato su misura per le necessità dell'emirato, nell'ambito di una maxi commessa per 400 veicoli al costo complessivo di 54,4 milioni di dollari.

Basato meccanicamente sul fuoristrada Nissan Patrol, il W Motors Ghiath è una sorta di robocop su ruote, in quanto dotato di una quantità di accessori e soluzioni costruttive che soddisfano perfettamente sia le esigenze del pattugliamento che quelle del pronto intervento. E non manca un vano in coda per far viaggiare in sicurezza eventuali 'fermati' in flagranza di reato.

Al prezzo di 1,36 milioni di dollari per unità, il Ghiath dispone della più completa dotazione di luci mai vista su un veicolo della polizia, con lampeggianti inseriti - oltre che sul tetto - anche nella carrozzeria, specchi retrovisori esterni compresi, mente le barre sul tetto ospitano proiettori Led ad alta intensità per illuminare a 360 gradi la zona attorno al veicolo.

Reso più aggressivo dalla carrozzeria che W Motors ha disegnato e realizzato ad hoc, e naturalmente contraddistinto dalla tipica livrea bianco-verde della Polizia del Dubai, Ghiath può contare su un look ulteriormente irrobustito grazie ad una serie di bull-bar e di rinforzi esterni, oltre che per la presenza di giganteschi pneumatici Michelin montati su cerchi in lega per off-road.

A rendere così prezioso (e praticamente infallibile nelle operazioni di sorveglianza delle strade e del territorio) il super suv di W Motors contribuisce una dotazione tecnologica degna di un vero robocop: Ghiath è dotato di una telecamera rotante a 360 gradi, che esce dal tetto, più altre 8 telecamere di sorveglianza esterne.

Le immagini così acquisite vengono elaborate da un duplice sistema di riconoscimento - facciale e per le targhe - con possibilità di gestire le operazioni tramite l potente computer di bordo collegato al centro di controllo attraverso lo schermo centrale da 16 pollici integrato e se necessario dal tablet Android collegato al dispatcher.

Come se non bastassero questi gioielli high-tech per affiancare il lavoro dell'equipaggio è presente un drone avanzato per riprese video in HD alloggiato in un apposito contenitore.

"Le caratteristiche e le capacità della Ghiath sono esattamente in linea con le nostre esigenze - ha commentato Al Marri - e ci consentono di rimanere all'avanguardia negli standard internazionali dei veicoli di sicurezza. Sia la polizia di Dubai che la W Motors hanno una visione condivisa per il continuo avanzamento nella sfera della mobilità e i nostri agenti non vedono l'ora di utilizzare Ghiath per garantire la sicurezza pubblica a Dubai".

Per W Motors il nuovo Ghiath rappresenta solo l'inizio della partnership con la polizia di Dubai. Come ha spiegato Ralph R.

Debbas, fondatore e amministratore delegato della Casa costruttrice. "W Motors assieme al partner Safe City Group - ha detto - hanno investito più di 27 milioni di dollari per sviluppare questo suv e più di 46 milioni per realizzare la fabbrica W Motors e la linea di produzione, che dovrebbe essere pronta entro il quarto trimestre del 2022, a Dubai Silicon Oasis".