Škoda Karoq, si rinnova tra tecnologia e design

E' tempo di rinnovamento per Škoda Karoq che si aggiorna a distanza di quattro anni di distanza dal debutto. Il 'facelift' del SUV boemo punta su un linguaggio di design più raffinato, materiali sostenibili, nuova tecnologia e motorizzazioni più efficienti appartenenti all'attuale generazione EVO. Superato solo da Octavia, Karoq è stato il secondo modello Škoda con più consegne a livello globale nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021.

Gli aggiornamenti più evidenti al primo impatto riguardano il design, sul cui fronte Škoda ha continuato a sviluppare il linguaggio stilistico e puntando sulla calandra, ora di forma esagonale e più larga, i gruppi ottici anteriori e posteriori più slanciati e i cerchi in lega ottimizzati dal punto di vista aerodinamico Aero che creano un look di impatto. I nuovi cerchi, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e il nuovo spoiler al tetto migliorano anche l'aerodinamica della vettura e abbassano le sue emissioni di CO2.

Sul fronte dell'abitacolo l'aggiornamento di Karoq punta ai nuovi rivestimenti, che possono anche essere realizzati con materiali rinnovabili. Al debutto anche nuove caratteristiche tecnologiche, come i fari anteriori Full-LED Matrix e una gamma aumentata di sistemi di assistenza. "Grazie ai dettagli decorativi ridisegnati e ai nuovi rivestimenti dei sedili - ha dichiarato Oliver Stefani, Responsabile del Design Škoda - gli interni di Karoq hanno un look fresco e moderno. La vettura inoltre offre ora nuove caratteristiche di comfort. Una novità fondamentale è il nuovo pacchetto Eco, che impiega materiali non di origine animale, riciclati e riutilizzati. I rivestimenti dei sedili, ad esempio, sono realizzati a partire da bottiglie PET riciclate".

Cinque sono invece le motorizzazioni efficienti della generazione EVO del Gruppo Volkswagen completano l'aggiornamento. Due motori diesel e tre motori a benzina assicurano una gamma di potenze che va da 81 kW (110 CV) a 140 kW (190 CV). Il 2.0 TSI 140 kW è riservato a KAROQ Sportline ed è disponibile esclusivamente con trazione integrale. Il 2.0 TDI 110 kW è disponibile a trazione anteriore o integrale 4x4. Sul fronte listino, i prezzi della versione aggiornata di Karoq partono dai 27.200 euro della versione 1.0 TSI Ambition e arrivano fino ai 40.600 del 2.0 TDI EVO SCR SportLine 4x4 DSG.