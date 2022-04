Mercedes EQB, si allarga la famiglia dei suv 100% elettrici

Dal centro di Bologna al lido di Cesenatico per provare le qualità di Mercedes EQB, il nuovo suv 100% elettrico della Casa di Stoccarda. Dopo EQA, EQB è il secondo suv compatto in gamma per la Stella: lungo 4,68 m, largo 1,83 m e alto 1,69 m, è l'unico di fascia premium in grado di ospitare a bordo anche le famiglie più numerose con l'allestimento a 7 posti (2 poltrone anteriori, 3 divano centrale, 2 divano posteriore).

EQB è una nuova interprete del "progressive luxury" di Mercedes-EQ e si distingue per le linee muscolose, la mascherina Black Panel con Stella centrale e fascia luminosa anteriore e posteriore che collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari full LED che la rendono immediatamente riconoscibile anche di notte. Fianchi alti con ruote a filo con la carrozzeria le conferiscono carattere offroad della famiglia suv di Mercedes che oggi conta ben 11 sorelle.

Dal posto di guida la posizione rialzata offre la sensazione di dominare la strada. Nelle stradine del centro storico EQB si fa apprezzare per gli ingombri compatti, i sensori di prossimità ne accentuano l'agilità anche nei passaggi più stretti. Per assistere il guidatore nella guida di tutti i giorni, Mercedes, ha dotato EQB di una serie di ADAS di ultima generazione: oltre al sistema antisbandamento attivo e l'assistente alla frenata attivo, c'è l' assistente di svolta, la funzione corridoio di emergenza, quello di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che sopraggiungono e per finire un sistema che segnala la presenza di pedoni intenti ad attraversare sulle strisce.

La plancia con grafiche personalizzabili è composta da un ampio display widescreen, che per i comandi e la visualizzazione si affida all'intelligenza artificiale dell'MBUX (Mercedes-Benz User Experience). A richiamare il carattere elettrico degli interni di EQB provvedono, a seconda dell'allestimento, un elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione.

Usciti dalla città prendiamo subito l'autostrada. A bordo regna l'assoluto silenzio fino all'arrivo di un forte acquazzone. La posizione rialzata ci consente di avere un'ottima visuale anche nel sorpasso di autotreni. Dopo aver lasciato l'autostrada per le provinciali, agiamo sul selettore di guida passando da "eco" in modalità "sport": l'erogazione si fa più fulminea e le sospensioni si irrigidiscono. La tenuta di strada è perfetta in ogni situazione, grazie anche alla trazione integrale 4MATIC. Dopo aver percorso oltre 150 chilometri, rileviamo come la stima dei consumi sia leggermente superiore rispetto a quella certificata nel ciclo WLTP (autonomia massima 474). C'è da dire che a bordo abbiamo esagerato con il riscaldamento e quando potevamo ci siamo divertiti a schiacciare affondo l'acceleratore per provare l'effetto Kick down nei sorpassi. Interrogando l' "electric Inteligence", una sorta di "concierge di bordo" con il compito di pianificare il viaggio programmando le soste per le ricariche delle batterie, localizziamo una stazione di ricarica ultrarapida Ionity.

Il tema delle batterie è stato un elemento centrale anche nella conferenza stampa di presentazione dell'EQB. Il direttore della Comunicazione di MB italia, Eugenio Blasetti ha sottolineato l'importanza della Joit Venture ACC (Mercedes Benz, Stellantis, Total) che prevede la costruzione di 8 gigafactory di cui 4 in Europa e un a in Italia a Termoli. Il manager ha inoltre chiarito che lo stabilimento italiano, pur essendo partecipato in quota paritaria dai tre gruppi, non sarà l'impianto di riferimento per la Casa di Stoccarda. Tutto ciò per garantire una prossimità di produzione che assicuri una filiera produttiva il più possibile CO2 Neutral.

Poco più di mezz'ora di stop e la nostra batteria, da 66,5 kWh, potrebbe passare da un 10% a all' 80%, di ricarica. In questo caso per noi sono sufficienti 5 minuti per garantirci un rientro alla base in tutta tranquillità.