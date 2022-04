Mercedes Classe T, inedito Mpv premium derivato da Citan

Quando verrà presentato il prossimo 26 aprile, il nuovo modello Classe T di Mercedes rappresenterà una novità assoluta in ambito premium in quanto sarà il primo Mpv compatto (per non usare il termine multispazio, troppo 'vicino' al mondo dei commerciali) in questo particolare segmento.

Si tratta di un fratello minore dell'ormai iconico Classe V, che domina da anni il settore dei Van premium, soprattutto per impiego professionale, ma che è anche strettamente imparentato con i modelli da trasporto Citan e Citan Tourer e che si indirizza però alla clientela privata, a chi ha bisogno di spazio e versatilità senza compromessi su immagine e qualità della vita a bordo. La Mercedes, nell'annunciare con un immagine teaser il nuovo Mpv Classe T come un "piccolo van premium per uno stile di vita attivo", ribadisce che questo modello inedito si rivolge ai clienti "che hanno bisogno di molto spazio, ma vogliono comunque guidare un veicolo con dimensioni esterne compatte". Classe T dovrebbe debuttare commercialmente in Europa, insieme a Citan ed eCitan, nel mese di agosto.

Caratterizzato da doppie porte scorrevoli e da un abitacolo esclusivo con il tipico Dna di Mercedes, Classe T proporrà certamente l'ultima generazione del sistema di infotainment MBUX che include l'assistente virtuale 'Hey Mercedes' oltre a livelli di tecnologia, connettività ed equipaggiamenti leader nella categoria. Come conferma il magazine britannico AutoExpress, questo nuovo modello sarà basato sulla stessa piattaforma del prossimo Renault Kangoo e del prossimo piccolo furgone Nissan, in quanto frutto della collaborazione - tuttora in atto - tra Mercedes e Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, utilizzando dunque una piattaforma che è una versione modificata di quella utilizzata nell'ultima Renault Mégane.

Egualmente Classe T dovrebbe utilizzare motori a benzina e diesel provenienti dall'Alleanza, come il diesel 1,5 litri e il turbo benzina 1,3 litri attualmente disponibili nella Mercedes Classe A. E' in fase di sviluppo anche una versione 100% elettrica denominata EQT e che era stata anticipata nel 2021 da un concept con lo stesso nome. Quando arriverà, il piccolo Mpv alimentato a batteria dovrebbe offrire una rapida accelerazione e un'autonomia di circa 250 km.

Da notare che per la Stella a Tre Punte si tratta anche del ritorno della denominazione indipendente Classe T (dove la lettera T sta per Touristik e Transport) utilizzata per la prima volta con la versione station wagon della Serie W 123 nel 1977.