Kia EV9, arriverà nel 2023 suv elettrico che diventa lounge

Presentato lo scorso anno al Loa Angeles Auto Show come concept, l'innovativo suv elettrico EV9 di Kia si prepara al suo debutto globale, con la commercializzazione anche nei mercati europei a partire dal 2023.

EV9 - per il momento mostrata nei dettagli da Kia nella versione concept, ma molto vicina al modello di serie - fornisce una completa visione su quella che sarà per la Casa coreana la direzione futura di tutto il segmento suv per nell'epoca della mobilità sostenibile. Combina in un'unica proposta d'avanguardia uno spazioso abitacolo futuristico, dai contenuti altamente innovativi e personalizzabili, ed un corpo vettura che riflette la modernità dell'avanzato propulsore elettrico.

"Concept EV9 è un'altra tappa fondamentale del viaggio straordinario intrapreso con il nuovo corso del brand Kia - ha commentato Karim Habib, senior vice president e head del Kia Global Design Center - Dopo aver illustrato il nostro obiettivo, cioè diventare leader globale nelle soluzioni di mobilità sostenibile, abbiamo valutato attentamente l'impatto di questa nostra decisione nel breve e medio termine, su ogni tipologia di veicolo, inclusi i suv".

Progettato sulla specifica piattaforma elettrica globale modulare (E-GMP) di Kia, EV9 è un veicolo altamente flessibile e high-tech le cui linee esterne contemporanee -evidenziate dalla forma alta e improntata alla spaziosità, che per alcuni versi si rifanno alla iconica Soul - sono fortemente orientate al futuro.

L'incredibile estetica del suv EV9, sia all'interno che all'esterno, è stata sviluppata seguendo Opposites United, la filosofia alla base del design di Kia.

Le proporzioni (lunghezza di 4.930 mm, larghezza di 2.055 mm, altezza di 1.790 mm e passo di ben 3.100 mm) conferiscono a EV9 non solo la possibilità di usare tre file di versi sedili ma offrono anche una straordinaria presenza su strada., il tutto esaltato dal profilo futuristico del profilo e dai tagli netti che conferiscono a questo suv una personalità semplice e al tempo stesso fortemente distintiva.

Anteriormente spicca la reinterpretazione dell'iconico frontale Tiger Face di Kia in funzione dell'era della mobilità sostenibile, in quanto beneficia della possibilità di eliminare la tradizionale presa d'aria dei veicoli con motore termico. EV9 ha un 'muso' in tinta con la carrozzeria che esprime al meglio i valori di sostenibilità, in cui la nuova griglia esibisce un intricato display con motivo a nuvola di stelle.

Questo elegante motivo di ispirazione astrale a vettura ferma si cela dietro il pannello della carrozzeria mentre già all'avvicinarsi del guidatore avvia in sequenza una 'luce di benvenuto'. Da notare che la superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell'energia elettrica necessaria a EV9.

L'efficienza aerodinamica è invece ulteriormente incrementata dai mancorrenti retrattili sul tetto che, quando non sono in uso, si chiudono verso l'interno, incanalando il flusso d'aria in modo uniforme sul veicolo. I mancorrenti si sollevano, all'occorrenza, con il semplice tocco di un pulsante, a sottolineare la forte attitudine all-action e all-go di EV9. Per migliorare il Cx è presente un sistema di telecamere di nuova generazione che sostituisce i convenzionali specchietti retrovisori esterni.

Nella vista posteriore spiccano l'andamento triangolare del montante D e l'innovativo design del montante D da' luogo alla inconfondibile firma luminosa Daylight Opening (DLO).

L'abitacolo è orientato al benessere e alla tranquillità, offrendo uno spazio interno che si trasforma man mano che l'esperienza di viaggio evolve. E' concepito come una scenografica lounge di first class: un display interattivo ultra-wide da 27 pollici collega EV9 dal mondo reale a quello virtuale, fungendo al contempo da centro nevralgico per tutte le esigenze di conducente e passeggeri, dai media, al climatizzatore, alle varie funzionalità di confort.

Guardando alla possibilità di utilizzare il nuovo suv Kia in guida autonoma, il volante - reinterpretato e inserito nella plancia - è a scomparsa e perfettamente integrato nello spazio interno per un'esperienza di viaggio innovativa.

Kia ha previsto tre modalità di configurazione dell'abitacolo che rispondono alle diverse situazioni ed esigenze di viaggio: Active Mode quando EV9 è in movimento, Pause Mode che è disponibile a veicolo fermo (lo spazio interno diventa una lounge, con i sedili che possono essere ruotati) e infine Enjoy Mode è una seconda modalità da usare da fermi, che trasforma EV9 in un salotto rivolto verso la natura, con il portellone aperto e tutte e tre le file di sedili ruotate per godere dell'ambiente esterno.