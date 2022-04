Bmw i3 eDrive35L, svelata la Serie 3 su misura per la Cina

L'offerta a zero emissioni di Bmw si allarga con l'arrivo della Serie 3 completamente elettrica dedicata al mercato cinese, che entrerà nel mercato cinese a maggio 2022. Si basa sulla fortunata Bmw Serie 3, che nel 2021 ha guidato il segmento delle compatte premium in Cina.

Con un passo allungato di 11 centimetri rispetto alla Serie 3 standard, la Bmw i3 eDrive35L punta ad offrire il massimo comfort combinato con la guida a emissioni zero. Allo stesso tempo, la berlina quattro porte completamente elettrica offre tutta la dinamica di guida sportiva, sottolineata dai 210 kW erogati dai due motori elettrici, alimentati dalla batteria da 73,4 kWh in grado di garantire fino a 526 km di autonomia.

L'assetto della Bmw i3 eDrive35L, ottimizzato per le condizioni stradali cinesi è stato curato dalla divisione R&D di Bmw Brilliance Automotive a Shenyang, che ha anche adattato alcuni componenti dell'auto ai requisiti della catena di approvvigionamento in Cina. Con la Bmw i3 eDrive35L, si allarga a sei unità il portafoglio di modelli completamente elettrici del Bmw Group, che punta a vendere il 50% di auto a zero emissioni entro il 2030.