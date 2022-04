Alpina B4 Gran Coupé, svelata la Serie 4 vitaminizzata

Alpina ha presentato la B4 Gran Coupé, il modello destinato ad elevare le già ottime prestazioni della Bmw Serie 4 M440i su cui è basata. Esteticamente si distingue da pochi ma significativi dettagli, tra cui l'inedito spoiler anteriore, un nuovo diffusore posteriore che ingloba i nuovi terminali di scarico e cerchi da 20 pollici alleggeriti.

Sotto il cofano della Alpina B4 Gran Coupé trova posto il noto 6 cilindri in linea 3.0 litri twin-turbo di casa Bmw, ora in grado di erogare 495 CV e 730 Nm di coppia in abbinamento al cambio automatico ZF e alla trazione integrale xDrive. Lo scatto da 0 a 100 viene archiviato in 3,7 secondi, mentre la velocità massima tocca i 301 km/h.

L'assetto è stato rivisto con una taratura specifica delle sospensioni, che prevedono ammortizzatori adattivi. I cerchi alleggeriti calzano pneumatici Pirelli P Zero e nascondono l'impianto frenate potenziato per far fronte alle prestazioni più elevate.

All'interno, il tipico ambiente premium di Bmw viene impreziosito da numerosi dettagli artigianali, come i rivestimenti in pelle Lavalina con cuciture a contrasto sui sedili e sul volante, mentre la console centrale sfoggia una placca con il numero identificativo dell'esemplare realizzato.

Ampia la possibilità di personalizzazione concessa da Alpine ai suoi clienti. In Germania il listino della Alpina B4 Gran Coupé parte da 91.800 euro. Le prime consegne avverranno entro luglio 2022.