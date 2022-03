Volkswagen Taigo, una sterzata verso il mondo coupé

È una sterzata verso il mondo coupé, quella di Volkswagen Taigo che irrompe nel segmento B con la sua proposta di design. Un SUV coupé ma accessibile, con un'inedita carrozzeria fresca di debutto e con una dotazione completa, solitamente dedicata a vetture di una categoria superiore. Abbiamo provato la nuova arrivata in casa Volkswagen, già commercializzata in Sud America con in nome di Nivus, sulle colline veronesi per testarne comfort e comportamento su strada.



Diretta discendente delle sorelle T-Roc e T-Cross, la nuova Taigo è caratterizzata, sul fronte del design, per l'andamento a scendere della zona posteriore, in perfetto stile coupé, che però non limita lo spazio per la testa dei passeggeri, così da permettere a Taigo di essere inserita nella gamma Volkswagen di modelli compatti a trazione anteriore, basati sul pianale modulare trasversale MQB e con una spiccata vocazione all'utilizzo in totale comfort.

Rispetto alla cugina sudamericana, la versione europea del nuovo Suv Coupé si caratterizza anche per la dotazione di serie, che su strada fa la differenza. Taigo è dotato di serie di fari Full Led, strumentazione interamente digitale e sistemi infotainment di ultima generazione basati sul sistema MIB3, così da permettere al nuovo arrivato, lungo 4,26 metri, nuovi standard nella sua classe in fatto di tecnologia. Sul mercato italiano la Taigo dispone di serie anche del Travel Assist, che combina cruise control adattivo ACC, l'assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist e il sistema anticollisione Front Assist.

Convincono anche gli interni, a cominciare dall'evoluto volante multifunzionale di serie e dall'infotainment basato sull'ultima generazione di piattaforma modulare MIB3, che include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless di serie. La versione del Climatronic con superfici touch (disponibile a richiesta) si integra nel moderno look dei grandi display. L'unità di comando dispone di comandi touch e cursori sensibili al tocco ed è poi quella che viene offerta in forma simile anche sui modelli più grandi, come Tiguan, Passat e Arteon.

Due, le linee di allestimento, ovvero Life e R-Line, mentre sul fronte propulsore Volkswagen ha previsto Taigo, sempre con trazione anteriore, motori a benzina ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV. La velocità massima è pari rispettivamente a 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h. In base alla motorizzazione, il passaggio tra i rapporti viene eseguito manualmente tramite il cambio manuale a 5 o a 6 marce o il cambio a doppia frizione DSG a 7 marce. I prezzi partono dai 23.150 euro della 1.0 TSI Life e arrivano ai 29.400 della 1.5 TSI R-Line DSG.