Lotus Eletre, suv Ev high tech promette grandi prestazioni

Il nuovo Eletre ha l'anima di una Lotus con l'usabilità di un suv. Per questo - ha detto ieri durante la presentazione a Londra Qingfeng Feng, Ceo della celebre azienda britannica (ora parte del Gruppo cinese Geeley) - "E' un punto importante nella nostra storia, è un hyper-suv, destinato a coloro che osano guardare oltre il convenzionale e segna un punto di svolta per il nostro business e il nostro marchio".

Primo di tre nuovi modelli elettrici Lotus 'lifestyle' che arriveranno nei prossimi quattro anni, propone un linguaggio di design ispirato alla pluripremiata Lotus Evija. Sarà proposto con propulsori elettrici con potenza a partire da 600 Cv ricaricabili a 350 kW in soli 20 minuti per ottenere 400 km di autonomia. Eletre si unisce all'esclusivo 'The Two-Second Club' in quanto sarà capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Proporrà il pacchetto di aerodinamica attiva più avanzato su qualsiasi suv di produzione e la prima tecnologia Lidar con sensori 'apribili' (per restare dissimulati nella carrozzeria) al mondo in un'auto di serie per supportare la guida autonoma di livello avanzato. La produzione inizierà entro la fine dell'anno in un nuovissimo stabilimento hi-tech in Cina.