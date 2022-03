Radford Type 62-2, alla messa a punto ci pensa Jenson Button

Radford guadagna la ribalta con la presentazione di una piccola (e costosa) serie di 62 berlinette sportive in perfetto stile retro' e ispirate alla Lotus Type 62. Auto che i proprietari potranno ordinare esattamente secondo i loro gusti e sulla base delle loro esigenze, nel segno del 'tailor made' più estremo. Va ricordato che Radford si è creato una grande reputazione a cavallo tra gli Anni'50 e '60 proprio grazie alla personalizzazione di auto sportive (Aston Martin), di lusso (Bentley) o di grande serie (Mini).

La raffinatissima Mini de Ville, che si caratterizzava per le finiture in pelle e vera radica, realizzate con gl stessi materiali delle Rolls-Royce, fu acquistata dai Beatles - una per ogni componente della band - ma anche dall'attore Peter Sellers, dalla modella Twiggy e perfino dallo stesso Enzo Ferrari. "Abbiamo iniziato a lavorare sulla Type 62-2 contando su una nostra solida base di clienti - ha detto Dan Burge, Ceo di Radford in vista delle prime consegne entro la fine dell'anno.

Abbiamo organizzato la nostra prima giornata di esperienza cliente, dove i proprietari delle Type 62-2 hanno avuto la possibilità di condividere con noi gli ultimi sviluppi sullo stato di avanzamento della costruzione. E' stata una vera immersione ingegneristica completa". Questo anche perché a dimostrare le qualità delle auto è stato uno dei comproprietari di Radford, il grande pilota Jenson Button, Campione del Mondo di Formula 1 nel 2009.