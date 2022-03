Mazda CX-60: anteprima italiana per il Suv premium nipponico

Mazda punta in alto con la nuova CX-60, il modello lanciato per compiere un altro passo verso l'ambita fascia premium dei Suv di taglia medio-grande. Poggia sulla nuova piattaforma dedicata all'alto di gamma e predisposta per ospitare diversi schemi propulsivi. Inclusa la tecnologia plug-in, vista per la prima volta su una Mazda. Nasce per essere compatibile con la disposizione longitudinale della meccanica del SUV con motore anteriore e trazione posteriore e che presenta numerosi miglioramenti per offrire un eccellente comportamento su strada. Adottando l'approccio Mazda incentrato sull'uomo, fra gli sviluppi dell'architettura multi-soluzione ci sono la rigidità della scocca che garantisce a chi guida di poter avvertire la risposta della vettura senza ritardi, i sedili che rendono ancora più facile a ogni occupante mantenere l'equilibrio mentre l'auto è in movimento, le sospensioni che stabilizzano l'assetto del veicolo in marcia e un esclusivo sistema Mazda di controllo della postura del veicolo, il Kinematic Posture Control (KPC).

Il posizionamento della batteria ad alta tensione tra gli assali anteriore e posteriore, e il più in basso possibile all'interno della scocca, conferisce alla nuova Mazda CX-60 Phev un baricentro particolarmente basso.

Questo, combinato con un sistema di trazione integrale permanente che incorpora il trasferimento della coppia tra gli assali tramite cardano, conferisce all'auto caratteristiche superiori di manovrabilità all'altezza delle migliori vetture del segmento premium. Il pacchetto adas include numerosi sistemi di sicurezza attiva: See-Through View, un monitoraggio con visione a 360° di nuova generazione che amplia il campo di visibilità alle basse velocità; Turn Across Traffic Assist (assistente di svolta nel traffico); rilevamento dei pedoni SBS-R; Emergency Lane Keeping (mantenimento della corsia in emergenza); i-Adaptive Cruise Control (i-ACC) (regolatore di velocità adattivo intelligente); e BSM Vehicle Exit Warning.

Mazda CX-60 Phev Vanta 327 Cv di potenza complessiva erogata dal powertrain composto dal quattro cilindri benzina da 2.5 litri affiancato da una unità elettrica e da una batteria da 17,8 kWh, che garantisce fino a 60 km a zero emissioni. Buone le prestazioni: accelerazione da 0-100 km/h in 5,8 secondi e velocità massima autolimitata a 200 km/h. Entro l'anno la gamma verrà allargata con l'arrivo di una versione diesel 3.3 litri che appartiene ad una nuova generazione di motori elettrificati a sei cilindri, affiancata nel 2023 anche da una versione benzina 3 litri di pari frazionamento. A dispetto dei 4.745 mm di lunghezza, Mazda CX-60 appare snella e filante grazie al dinamismo della carrozzeria superiore. La presenza su strada è garantita dallo sviluppo verticale della nuova calandra, ben integrata tra le luci diurne a Led che si estendono verso i gruppi ottici anteriori in posizione più arretrata. La silhouette viene influenzata dalla linea del cofano lunga e dall'inclinazione dei montanti anteriori e posteriori, con l'abitacolo in posizione arretrata. L'eleganza degli interni è sottolineata da un mix di materiali nobili ed altre finiture in legno d'acero, pelle nappa, tessuti giapponesi lavorati in modo unico e dettagli cromati.