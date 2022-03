In vendita in Brasile da 92.000 euro maxi pick-up Ram 3500

Il gruppo Stellantis ha avviato in Brasile la commercializzazione del suo maxi pick-up Ram 3500, equipaggiato con un motore Diesel di 6,7 litri da 377 Cv di potenza massima. Proposto a un prezzo di partenza di 484.990 real, pari a circa 92.000 euro, il cassonato yankee si pone al vertice della categoria per dimensioni, performance, tecnologia e lusso. L'ultimo nato viene, infatti, proposto al lancio in tre livelli di allestimento, per prezzi sino a 529.990 real (circa 101.000 euro).

Il suo 6 cilindri in linea a gasolio è il più potente in commercio nel Paese sudamericano: è accreditato di una coppia massima di 1.150 Nm e permette una capacità di traino 'monstre', pari a ben 9 tonnellate, e una di capacità di carico di 1.702 kg. Proposto esclusivamente con cambio automatico a 6 rapporti, è dotato di trazione integrale inseribile con tre modalità di utilizzo: 4x2, 4x4 o 4x4 con marce ridotte e differenziale posteriore antislittamento.

Il 'base' Laramie offre già sistema multimediale Uconnect con schermo da 12", videocamera a 360°, hi-fi Alpine con 10 altoparlanti, fari full led, cruise control, dispositivo di cancellazione del rumore esterno e poltrone in pelle e Alcantara. Nella ricca dotazione accessori sfoggia, tra l'altro, fari full Led di tipo Matrix (standard sulla top di gamma Limited Longhorn edition) e un impianto sonoro ad alta fedeltà firmato Harman Kardon, oltre a una lunga serie di dispositivi di sicurezza di ultima generazione di tipo Adas. Non manca la possibilità di equipaggiare il 3500 con una telecamera di controllo del carrello.