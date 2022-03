Alfa Romeo vara 'Estrema', allestimento top per Giulia e Stelvio

"Estrema" prima serie speciale globale per Giulia e Stelvio, presentata all'Headquarter Alfa Romeo F1 Team ORLEN ad Hinwil (Svizzera), è la massima espressione in termini di eleganza, sportività, raffinatezza tecnica, e dinamica di guida: una Quadrifoglio da utilizzare tutti i giorni.

Il debutto ufficiale di "Estrema" non poteva che avvenire all'interno della Factory dell'Alfa Romeo F1 Team dove, lontano dai riflettori, la Casa del Biscione e Sauber condividono i propri know-how nello sviluppo delle monoposto. La nuova logica di gamma Alfa Romeo oggi è votata alla semplicità: quattro allestimenti - Super Business, Sprint, Ti e Veloce - ciascuno con una caratterizzazione ben definita per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti.

"Super" è la porta di ingresso al brand. Per chi vuole qualche cosa di più sportivo c'è "Sprint"; "Ti" è votato all'eleganza, "Veloce" per il massimo in termini di performance e sportività. Con "Estrema" la Casa di Arese punta ora ad alzare l'asticella in termini di eleganza e sportività, strizzando l'occhio alla top di gamma "Quadrifoglio". Un allestimento dedicato a quel cliente "intenditore della guida", alla costante ricerca di una vera e propria simbiosi con la vettura. Un cultore, meno votato alla muscolarità dell'estetica ma molto attento alle soluzioni tecniche. Di serie: le sospensioni attive, capaci di adattarsi "real time" alle condizioni del percorso, ed il sistema di controllo "Alfa active Suspension" che in costante interazione con il CDC (Chassis domain control) gestisce sospensioni ed ammortizzatori. Sulle "Estrema" di serie anche il differenziale autobloccante, perfetto nel garantire ancora più stabilità e controllo in tutte le condizioni di aderenza e a ripartire coppia e motricità anche in uscita di curva e in velocità ed accelerazioni elevate. "Estrema" si fa riconoscere , oltre che per il suo badge, per livrea dai toni scuri, calotte degli specchietti, trilobo frontale in fibra di carbonio, pinze dei freni nere e cerchi in lega (da 19" su Giulia e 21" su Stelvio).

Nell'abitacolo il concetto di sportività è sottolineato dai sedili in Alcantara dalle cuciture in contrasto rosse e che si abbinano anche con gli inserti in pelle di cruscotto, volante e cambio, e dal largo utilizzo della fibra di carbonio nel tunnel centrale e in piccoli orpelli.

Giulia e Stelvio “ESTREMA” sono equipaggiate con i propulsori 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. Completa l’allestimento un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, con prezzi a partire da 67.600 euro per Giulia, e 75.400 euro per Stelvio.