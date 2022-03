Lotus Type 132, debutto mondiale nuovo suv il 29 marzo

Dopo oltre 70 anni di progettazione e produzione dedicati ad auto sportive a due porte, se non addirittura prive (l'iconica Seven) Lotus sta entrando in una nuova era di creatività automobilistica. Il prossimo 29 marzo, la Casa fondata da Colin Chapman e ora controllata dalla cinese Geely presenterà in anteprima mondiale il suo Sports Utility Vehicle Type 132. L'evento sarà trasmesso in diretta su www.lotuscars.com.

Come precisa il comunicato dell'azienda, si tratterà del primo modello di una vera e propria gamma 'lifestyle' che sarà in vendita in tutti i principali mercati del mondo. Ciascuna auto sarà puramente elettrica - si legge nella nota - e reinventerà il Dna centrale di Lotus in un modo nuovo ed elettrizzante, offrendo il meglio in termini di design accattivante, guida e maneggevolezza ai vertici della categoria, materiali avanzati e aerodinamica ottimizzata ispirata agli sport motoristici.

Il suv Lotus Type 132 era stato confermato al Guangzhou Auto Show lo scorso novembre, seguito poi da quattro cortometraggi - intitolati Breathe, See, Stretch e Awaken - che presentavano in anteprima alcune delle caratteristiche più interessanti di questo nuovo modello. Nel febbraio 2022 erano seguiti i nuovi video Heart, Power, Energy e Soul.

Ulteriori informazioni, e soprattutto diverse immagini che anticipano proporzioni e look di quello che sembra essere più un crossover/shooting brake piuttosto che un vero suv, sono state pubblicate dal magazine specializzato Autoevolution che ha avuto accesso all'Ufficio Brevetti dell'Australia, dove Lotus-Geely ha appunto registrato nelle diverse prospettive la forma della carrozzeria di Type 132.