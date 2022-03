Dacia: l'ibrido accessibile della gamma GPL

Il quinto posto raggiunto tra i brand più venduti in Italia nel 2021 ed addirittura il primo posto nei primi mesi del 2022, certificano l'inarrestabile crescita del brand Dacia in Italia. Una crescita consolidata negli anni, nei quali è stato progressivamente superato il concetto di auto low-cost per abbracciare l'attuale Value for Money. Ben oltre l'essenziale, quindi, per venire incontro alle esigenze della clientela anche e soprattutto a livello meccanico, stilistico ed in connettività.

Fornendo ciò che viene richiesto oggi senza sconfinare nell''eccesso "Offriamo ai clienti tutto ciò che serve ma, ad esempio, non metteremo mai i sedili elettrici nella Sandero: dovremmo aumentare il prezzo di 500 euro per una tecnologia che viene utilizzata si e no due volte all'anno". La filosofia della casa espressa in una frase, pronunciata dai vertici incontrati in occasione del secondo Dacia Talk, focalizzato sulla gamma a Gpl. Una tecnologia ibrida sostenibile e accessibile a tutti gli automobilisti, per questo gettonatissima in Italia. Abbiamo avuto modo di provarla sulla nuova Dacia Jogger, il veicolo capace di stupire pubblico e addetti ai lavori sin dal debutto all'Iaa di Monaco. Per la capacita di combinare il look da Crossover con l'abitabilità di una multi-spazio disponibile anche a sette posti. In attesa della versione elettrificata mild-hybrid che arriverà a breve, viene proposto con motore tre cilindri benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia, oltre alla versione bi-fuel a GPL da 100 CV.

Quest'ultima vanta fino a 1.300 km di autonomia garantita dal doppio serbatoio: 40 litri per il gas e 50 per la benzina.

Sostituisce la Lodgy, incassando sul piano dinamico i benefici derivanti dalla nuova piattaforma Cmf-B condivisa con Sandero e la cugina Renault Clio. Tra le curve è sparito il rollio eccessivo che affliggeva l'antenata, mentre la fluidità di marcia e lo spazio premiano il comfort di occupanti e guidatore tanto in città quanto nei lunghi viaggi. Caratteristiche che si sommano al prezzo di partenza inferiore ai 15.000 euro per la nuova Dacia Jogger, un veicolo perfetto per rappresentare la crescita, anche stilistica e meccanica, del brand romeno del Gruppo Renault.