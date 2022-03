Rolls-Royce Black Badge Ghost, superlusso ipermoderno

Il nero più nero di sempre, prestazioni ancora più sensazionali e un allestimento superesclusivo e al passo con i tempi, amato anche dalla clientela più giovane e meno tradizionale. Tutto questo è Rolls-Royce Ghost Black Badge, specificamente pensata per chi ama il super lusso del marchio e, allo stesso tempo, vuole un'auto moderna, performante, sempre connessa e, per quanto possibile, discreta. Minimal, ma elegante. Con Ghost, Rolls-Royce prosegue la strada delle Black Badge avviata nel 2016, che rappresentano ormai circa il 30% delle vendite globali del marchio.

A Roma è stata presentata Black Badge Ghost, l'ultima vettura di Rolls-Royce (che fa parte del Gruppo Bmw), brand che quest'anno ha toccato il massimo storico di vendite con 5.586 unità consegnate. Massimiliano Di Silvestre, ceo di Bmw Italia, ha ricordato il rapporto sempre più stretto che si crea tra i clienti e il marchio Rolls-Royce, capace nei suoi 117 anni di storia non soltanto di offrire un prodotto di livello ineguagliabile, ma anche di intercettare le tendenze, tradurle in superlusso e proporle a un mercato tanto selezionato quanto esigente. Su tutte, ad esempio, la sostenibilità: già nel 1900 Charles Rolls sperimentò una delle prime automobili elettriche - la Columbia - ma profetizzò anche che ci sarebbero voluti anni per vedere la trazione elettrica sulle automobili di lusso. E così è andata: dal 2030 Rolls-Royce sarà un brand soltanto elettrico, e alla fine del 2023 arriverà sul mercato Spectre, la prima RR esclusivamente a batteria.



Ghost Black Badge si rivolge a una specifica fascia di pubblico, di cui intercetta i gusti. Una gamma amata anche da giovani e clientela femminile, e che abbassa l'età media degli acquirenti. Nonostante le migliaia di colori disponibili, è proprio il nero - in una sua specifica tonalità - a raccogliere il maggior successo. Per arrivare al nero più scuro dell'industria automobilistica, viene seguita una procedura inedita che richiede l'utilizzo di circa 45 kg di vernice atomizzati su una carrozzeria bianca carica elettrostaticamente, prima dell'asciugatura. A questa fase, segue l'applicazione di due strati di vernice trasparente e, infine, la lucidatura a mano da parte di un pool di artigiani. Con una durata compresa tra le tre e le cinque ore, questa operazione è del tutto sconosciuta nella produzione di massa, e - spiega Peter Pförtner, product manager Rolls-Royce future models - è uno degli elementi che rende la vettura così esclusiva. Così come la Coachline - la linea a contrasto che attraversa l'intera fiancata - dipinta a mano, o come i 70 kg di materiale fonoassorbente che rendono l'abitacolo totalmente insonorizzato.

O i cerchi, da 21 pollici, in carbonio e dal design esclusivo.

Il mozzo, in alluminio, è fissato al cerchio con elementi in titanio aerospaziale. Al centro, il caratteristico coprimozzo flottante del marchio, studiato perché il monogramma Double R rimanga sempre in posizione verticale.

Innumerevoli, davvero, gli elementi caratterizzanti. Il nero si impadronisce perfino della Spirit of ecstasy, che nel mercato extraUE è illuminata dal basso da una luce a led. Anche l'imponente griglia della calandra, in altri Paesi, è messa in risalto da luci appositamente studiate. Dettagli che però non vedremo sulle nostre strade per via della normativa che ne impedisce l'utilizzo.

Interni e finiture di RR Black Badge Ghost sono, ovviamente, totalmente personalizzabili, ma con il nero a sovrastare le altre tonalità. Le portiere sono accompagnate in chiusura e apertura da una discreta quanto efficace motorizzazione. Tra i sedili posteriori, è ricavato un vano refrigerato capace di accogliere una bottiglia di champagne e due calici. Sui tappetini, di morbidissima moquette, è possibile far ricamare ciò che più aggrada il proprietario: le iniziali, un logo o altro.

Sotto il profilo meccanico, il motore biturbo V12 da 6,75 litri è incrementato di 29 CV, arrivando a una potenza totale di 600 CV. Aumentata a 900 Nm anche la coppia disponibili già da 1.700 giri, così come sono specifici per questo modello trasmissione e acceleratore che lavorano assieme al cambio ZF a otto rapporti e agli assali sterzanti sia anteriore che posteriore. Rimodulata la frenata, con una minor corsa del pedale e una nuova assistenza elettronica.

Tutto, davvero tutto, e molto di più per un opera d'arte su ruote da oltre 400mila euro.