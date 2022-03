Mercedes AMG GT, Track Series celebra massime prestazioni

Si chiama GT Track Series ed è l'auto sportiva di serie più potente mai sviluppata da Mercedes AMG. Concepita per l'utilizzo durante i track day e gli eventi sportivi di club, l'edizione limitata è quella con la quale il reparto motorsport di Mercedes AMG celebra il 55° anniversario della casa di Affalterbach. Limitata a 55 unità, la Mercedes AMG GT Track Series è ambasciatrice dello spirito dei fondatori di AMG, Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher, e della loro filosofia, ovvero "rendere il meglio ancora migliore". Il risultato è una race car dalle prestazioni esclusive e senza compromessi.



La leggendaria Mercedes AMG GT Black Series è stata la base per lo sviluppo di questa supercar. Così come il modello da cui deriva, la GT Track Series si distingue per un progetto mirato a prestazioni di alto livello, combinato con le qualità testate in pista dei modelli GT3 e GT4. Non omologata per l'utilizzo su strada, la GT Track Series sottolinea le sue caratteristiche 'corsaiole' attraverso caratteristiche tecniche ed estetiche uniche.

Il cuore della Mercedes AMG GT Track Series è il motore V8 biturbo da 4,0 litri della Mercedes AMG GT Black Series. Grazie a iniettori motorsport personalizzati e a un'applicazione specifica del motore, il propulsore dotato di un albero motore piatto eroga ora 580 kW (734 CV) e una coppia massima di 850 Nm.

Il cambio sequenziale Hewland HLS a 6 rapporti da corsa con differenziale regolabile trasferisce la potenza all'asse posteriore. Le sospensioni della Mercedes AMG GT Track Series sono dotate di ammortizzatori Bilstein a quattro vie completamente regolabili.

Anche il design e l'aerodinamica della Mercedes AMG GT Track Series seguono rigorosamente la filosofia delle prestazioni. Il cofano, i parafanghi, gli spoiler, il portellone e la grembialatura posteriore sono realizzati in fibra di carbonio e contribuiscono ampiamente all'elevata dinamica di guida. Un altro effetto importante del mix di materiali è la riduzione del peso a vuoto del veicolo a 1.400 kg.